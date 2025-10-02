حمله رژیم صهیونیستی به ۱۳ قایق کاروان جهانی صمود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکتکنندگان در کاروان جهانی صمود اعلام کردند که نیروهای رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به ۱۳ قایق حامل فعالان خارجی و کمکهای بشردوستانه که به سوی نوار غزه در حرکت بودند، حمله کردهاند. به گفته آنان، ۳۰ قایق دیگر همچنان در مسیر حرکت به سوی غزه هستند.
این کاروان متشکل از بیش از ۴۰ قایق غیرنظامی است که حدود ۵۰۰ نفر از جمله نمایندگان پارلمان، وکلا و فعالان حقوق بشر را به همراه دارو و مواد غذایی برای مردم غزه حمل میکند.
در ویدئویی که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی منتشر کرده و خبرگزاری رویترز صحت آن را تأیید کرده، گرتا تونبرگ فعال سوئدی حوزه محیط زیست، در حال نشستن بر روی یکی از قایقها دیده میشود که توسط نظامیان اسرائیلی احاطه شده است.
وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی "ایکس" مدعی شد که چند قایق متعلق به "کاروان صمود وابسته به حماس" بهطور ایمن متوقف شدهاند و سرنشینان آنها به بندر اسرائیلی منتقل میشوند. همچنین ادعا کردند که "گرتا و دوستانش در سلامت کامل هستند".
با این حال، شرکت کنندگان تأکید کردند که این کارزار جهانی توسط فعالانی از کشورهای مختلف و با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای انسانی شکل گرفته و هیچ وابستگی به گروههای سیاسی ندارد.
در پیامهایی که از سوی شرکتکنندگان در این کاروان در شبکه تلگرام منتشر شده، برخی از آنان با نشان دادن گذرنامههای خود اعلام کردند که "ربوده شده و برخلاف میلشان به اسرائیل منتقل شدهاند". آنها مأموریت خود را "انساندوستانه و صلحآمیز" توصیف کردند.
شرکت کنندگان همچنین حمله روز چهارشنبه نیروهای اسرائیلی را "جنایت جنگی" خواندند و گفتند که ارتش اسرائیل از روشهای خشونتآمیز مانند استفاده از شلنگهای آب برای متفرق کردن قایقها بهره برده است.
آنها تأکید کردند که این حمله در آبهای بینالمللی و در فاصله حدود ۷۰ مایل دریایی از غزه رخ داده و ارتباطات و پخش زنده شرکتکنندگان نیز مختل شده است.
در واکنش به این حملات، تظاهراتی در شهرهای مختلف ایتالیا برگزار شد. در برلین پایتخت آلمان، معترضان ایستگاه مرکزی قطار را مسدود کردند. همچنین دهها نفر در مقابل سفارت آمریکا در نواکشوت پایتخت موریتانی، و تونس، علیه اقدامات اسرائیل دست به اعتراض زدند.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما