به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی امروز (۶ اکتبر ۲۰۲۵) با صدور بیانیهای از اخراج (آزادی) ۱۷۱ فعال شرکتکننده در «ناوگروه جهانی قایقهای صمود» خبر داد. این فعالان، که طی روزهای گذشته در جریان تلاش برای شکستن محاصرهی دریایی غزه بازداشت (اسیر) شده بودند، به یونان و اسلواکی منتقل شدهاند.
در همین حال، فرناندو گرانده مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، از تصمیم کشورش برای طرح شکایت در دادگاه کیفری بینالمللی علیه اقدامات اسرائیل در این پرونده خبر داده است.
جزئیات اخراج و ملیت فعالان
طبق بیانیه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، فعالان اخراجشده دارای تابعیت کشورهای متعددی از جمله یونان، ایتالیا، فرانسه، ایرلند، سوئد، لهستان، آلمان، بلغارستان، لیتوانی، اتریش، لوکزامبورگ، فنلاند، دانمارک، سوئیس، نروژ، بریتانیا، صربستان، و آمریکا هستند.
بنابر گزارشها، دو هواپیمای چارتر، یکی از یونان و دیگری از اسلواکی، برای انتقال فعالان استفاده شده است؛ هواپیمای یونانی حامل ۱۶۱ نفر از جمله «گرتا تونبرگ» بوده و هواپیمای اسلواکی حامل ۱۰ نفر بوده است
همچنین در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است که ادعاها درباره سوءرفتار با فعالان، «بخشی از کارزار تبلیغاتی» خوانده شده و اسرائیل تاکید کرده که حقوق قانونی همه افراد در این روند مراعات شده است.
با این حال، برخی فعالان آزادشده در گفتگو با رسانهها از تجربه مواردی چون تحقیر، حرمان از غذا و آب، بستن دست و پا، و یا مجبور کردن بعضی به بوسیدن پرچم اسرائیل سخن گفتهاند.
همچنین گروهی امیدوارند که مابقی فعالان بازداشتی از کشورهای اسلامی و عربی، از جمله ۱۵ نفر از تونس، فردا (سهشنبه) از اسرائیل دیپورت شوند، احتمالاً از طریق مرز زمینی جسر الملک حسین به اردن.
شکایت اسپانیا علیه اسرائیل
وزیر کشور اسپانیا، فرناندو گرانده مارلاسکا، اعلام کرده است که مادرید قصد دارد پیشدستی کرده و شکوائیهای علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بینالمللی تنظیم کند. او تأکید کرده است که هرگونه اقدام نظامی یا بازداشت در آبهای بینالمللی علیه افراد، نقض حقوق آزادی و قوانین بینالمللی محسوب میشود.
بنا بر گزارشها، اسپانیا معتقد است که حقوق شرکتکنندگان در فلاتیلا به شکل سیستماتیک نقض شده است — از محرومیت از دارو و ارتباط با وکلا تا برگزاری جلسات قضایی بدون اطلاع قبلی و عدم دسترسی مناسب به دفاع.
ابعاد کلان و واکنشها
فلاتیلا صمود جهانی با هدف شکستن محاصره دریایی غزه و رساندن کمکهای انساندوستانه راهاندازی شده است. فعالان شرکتکننده تأکید دارند که این اقدام کاملاً مسالمتآمیز و مشروع بوده و در چارچوب حقوق بینالملل قرار دارد.
برخی کشورها و نهادهای بینالمللی گزارش دادهاند که در جریان بازداشت فعالان، شاهد ادعاهای جدی درباره نقض حقوق بشری، شکنجه روانی و فیزیکی بودهاند.
در مقابل، اسرائیل ضمن رد اکثر این ادعاها، تأکید کرده است که این افراد در روند قانونی بازداشت و پس از بررسی به کشورهایی با توافق منتقل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم اشغالگر اسرائیلی امروز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ رسماً اعلام کرد که ۱۷۱ نفر از فعالان «ناوگروه جهانی قایقهای صمود» را پس از بازداشت در جریان تردد دریایی به سوی غزه، اخراج کرده است. طبق اعلام رژیم صهیونیستی، این فعالان، به یونان و اسلواکی اخراج شدهاند.
در بیانیه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آمده است که اخراجشدگان تابعیت کشورهای مختلفی از جمله یونان، ایتالیا، فرانسه، ایرلند، سوئد، لهستان، آلمان، بلغارستان، لیتوانی، اتریش، لوکزامبورگ، فنلاند، دانمارک، سوئیس، نروژ، بریتانیا، صربستان و آمریکا را دارند.
با این حال، شمار قابل توجهی از فعالان همچنان در بازداشت باقی ماندهاند. بر اساس گزارشها، وزارت خارجه رژیم اشغالگر اسرائیلی اعلام کرده است که پس از اخراج این ۱۷۱ نفر، ۱۳۸ نفر دیگر هنوز در بازداشت هستند.
ادعاها درباره برخوردهای ظالمانه و نقض حقوق بشر
بخش قابل توجهی از فعالانی که از اسرات و بازداشت آزاد و از فلسطین اخراج شدهاند، از مواجهه با شرایط بازداشت بسیار سخت و سوءاستفادههای فیزیکی و روحی خبر دادهاند. آنان میگویند در بازداشت اسرائیل با رفتار تحقیرآمیز، محرومیت از آب و غذا، فشار روانی و همچنین ممنوعیت دسترسی به وکیل مواجه شدهاند. برخی از فعالان ادعا کردهاند حتی مجبور شدهاند آبی را بنوشند که به کیفیت آن اعتراض داشتند و به حقوق اولیه انسانی آنها بیتوجهی شده است.
در مقابل، مقامات اسرائیلی اتهامات وارده را رد کرده و مدعی شدهاند که حقوق قانونی همه بازداشتشدگان رعایت شده است و انتشار ادعاهای خلاف واقع علیه آنها بخشی از کارزار تبلیغاتی فعالان است.
اقدامات کشور اسپانیا د رواکنش به این برخورد غیرقانونی و غیرانسانی اسرائیل
در مواجهه با این رویداد، وزیر کشور اسپانیا، فرناندو گرانده مارلاسکا، اعلام کرده است که کشورش قصد دارد «یک اقدام پیشگیرانه» با ارائه شکایتی رسمی به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نسبت به آنچه در جریان ماموریت ناوگروه جهانی قایقهای صمود رخ داده، انجام دهد.
اسپانیا این اقدامات را بخشی از مسئولیت بینالمللی برای دفاع از حقوق بشر میداند و هدف از آن را پاسخگویی اسرائیل در برابر نقض احتمالی قوانین بینالمللی دانسته است.
همچنین برخی کشورها و نهادهای بینالمللی ضمن صدور بیانیههایی حمایت خود را از فعالان قایقرانی صمود اعلام کرده و خواستار رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر و تضمین آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
اهمیت مأموریت ناوگروه جهانی قایقهای صمود و موقف بینالمللی
فعالان «ناوگروه جهانی قایقهای صمود» با هدف به چالش کشیدن محاصره غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه به ساکنان این منطقه، طی روزهای اخیر با تشکیل ناوگروهی متشکل از دهها قایق و کشتی از بنادر کشورهای اروپایی به سمت سواحل غزه حرکت کردهاند.
مقابل ماهیت انسانی این اقدام، رژیم اشغالگر اسرائیلی از آن به عنوان «هیاهوی تبلیغاتی» یاد کرده و تلاش کرده است این اقدام را مشروعیتزدایی کند.
با این حال، بسیاری از دولتها و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان این مأموریت را به عنوان نمادی از مبارزه با محاصره غزه، حمایت از حقوق مردم فلسطین و تماس مستقیم میان مردم آزاد و ساکنان تحت محاصره در نظر میگیرند. این حرکت در عرصه جهانی امکان برجسته شدن بحران انسانی غزه را فراهم کرده و فشار سیاسی و اخلاقی بر رژیم اسرائیل را افزایش داده است.
اقدام رژیم اسرائیل در اخراج ۱۷۱ فعال بینالمللی از ناوگروه جهانی قایقهای صمود، در حالی است که شمار قابل توجهی از فعالان (۱۳۸ نفر دیگر) هنوز در بازداشت باقی ماندهاند و ادعاهای جدی درباره نقض حقوق آنها مطرح شده است. اعتراضات بینالمللی، فشار دیپلماتیک از سوی کشورهای اروپایی و توسل به سازوکارهای حقوقی مانند دیوان کیفری بینالمللی، نشاندهنده اهمیت بالای این واقعه در سطح بینالمللی است.
این اقدام رژیم اسرائیل در ادامه سیاست سرکوب و کنترل ارتباطات مردمی با غزه، تلاش برای انزوای کمکی مردمی و جلوگیری از بروز حمایت از مردم فلسطین در عرصه جهانی محسوب میشود. در آینده نزدیک با توجه به اعلامیه دولت اسپانیا و حمایت بینالمللی از فعالان، امکان بازتاب گستردهتر این ماجرا در محافل حقوق بشر و دادگاههای بینالمللی وجود دارد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما