خروج مهاجران افغانستانی پروژه‌های ساختمانی ایران را زمین‌گیر کرد + ویدئو

۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۵
خروج مهاجران افغانستانی پروژه‌های ساختمانی ایران را زمین‌گیر کرد + ویدئو

رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران، با اشاره به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران گفت: «نیروهای ماهر افغانستانی، ستون پروژه‌های ساختمانی ما بودند. حالا نه‌تنها جایگزینی برایشان نداریم، بلکه توقف بسیاری از پروژه‌ها، اقتصاد ساخت‌وساز را با چالش روبه‌رو کرده است.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ در پی تشدید فشارها و روند مهاجرستیزی در ایران، خروج تدریجی کارگران افغانستان از این کشور موجب توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شده است.

رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «برای اتباع خارجی به‌ویژه مهاجران افغانستانی، وقت و سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادیم. آن‌ها نیروی کار متعهد، ماهر و دائمی بودند. اکنون که به‌دلیل شرایط پیش‌آمده از ایران رفته‌اند، با خلأ نیروی کار مواجه هستیم.»

وی افزود: «کارگران ایرانی عمدتاً فصلی و غیرمداوم کار می‌کنند و نمی‌توانند به‌راحتی جای نیروی کار افغانستانی را بگیرند. این خلأ باعث رکود در روند پیشرفت پروژه‌ها شده و آسیب جدی به بخش ساخت‌وساز وارد کرده است.»

به‌گفته کارشناسان، وابستگی صنعت ساختمان ایران به نیروی کار مهاجر موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و تداوم این روند ممکن است بحران اقتصادی گسترده‌تری در این حوزه ایجاد کند.

