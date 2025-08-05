به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ در پی تشدید فشارها و روند مهاجرستیزی در ایران، خروج تدریجی کارگران افغانستان از این کشور موجب توقف بسیاری از پروژههای عمرانی و ساختمانی شده است.
رامین گوران، دبیر انجمن انبوهسازان تهران، در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: «برای اتباع خارجی بهویژه مهاجران افغانستانی، وقت و سرمایهگذاری زیادی انجام دادیم. آنها نیروی کار متعهد، ماهر و دائمی بودند. اکنون که بهدلیل شرایط پیشآمده از ایران رفتهاند، با خلأ نیروی کار مواجه هستیم.»
وی افزود: «کارگران ایرانی عمدتاً فصلی و غیرمداوم کار میکنند و نمیتوانند بهراحتی جای نیروی کار افغانستانی را بگیرند. این خلأ باعث رکود در روند پیشرفت پروژهها شده و آسیب جدی به بخش ساختوساز وارد کرده است.»
بهگفته کارشناسان، وابستگی صنعت ساختمان ایران به نیروی کار مهاجر موضوعی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و تداوم این روند ممکن است بحران اقتصادی گستردهتری در این حوزه ایجاد کند.
