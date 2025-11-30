افزایش مشکلات زنان خودسرپرست افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرده است که شمار زنان خودسرپرست در برخی استان های کشور افغانستان به ۲۶ درصد میرسد.
این گروه بیشترین دشواری را در تأمین درآمد تجربه میکنند و تنها شش درصد از آنان در نیروی کار فعال هستند.
علاوه بر مشکلات مالی، زنان خودسرپرست با کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اساسی نیز مواجهاند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در کشور افغانستان (یوناما) گزارش داده است که خشونت علیه زنان افغانستانی طی دو سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این آمارها نگرانیهای جدی درباره وضعیت معیشتی و امنیتی زنان در افغانستان ایجاد کرده و ضرورت توجه فوری به حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از آنان را برجسته میسازد.
