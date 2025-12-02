همکاری زنان کارآفرین ایران و افغانستان در استان هرات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک زنان کارآفرین ایران و افغانستان در استان هرات افغانستان برگزار شد.

در این نشست، دو طرف توافق کردند با سرمایه‌گذاری مشترک و اجرای برنامه‌های تخصصی، ظرفیت‌های تجاری خود را توسعه دهند.

هدف این همکاری، افزایش صادرات صنایع دستی و محصولات تولیدی زنان و تقویت جایگاه آنان در بازارهای منطقه‌ای و جهانی عنوان شد.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت توانمندسازی زنان در عرصه‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور در بازارهای بین‌المللی تأکید کردند.

این نشست گامی تازه در مسیر همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و نشانه‌ای از نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار منطقه ارزیابی می‌شود.

