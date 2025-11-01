ترس نظامیان سابق شیعه از محاکمه طالبان پابرجا است؛ از نظامی مهاجر در فهرست سیاه طالبان تا نظامی ساکن کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، علیرغم اعلام «عفو عمومی» از سوی آنان، بسیاری از نظامیان و کارمندان ادارات دولتی که در دوره جمهوریت ایفای وظیفه میکردند، از بیم گرفتار شدن به دست نیروهای طالبان کشور را ترک کردند.
یکی از نیروهای نظامی شیعه افغانستان که اکنون در ایران مهاجر است، میگوید که در فهرست سیاه گروه طالبان است و در صورت برگشت، جانش به خطر خواهد افتاد؛ اما برخی دیگر از نظامیان شیعه چنین خطری را احساس نمیکنند.
سیدعلی آقا، یکی از نیروهای فرماندهی پلیس استان سرپل در شمال افغانستان بود که در حال حاضر در ایران مشغول کارهای ساختمانی است.
او روز شنبه(۲۶ مهر) در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت که ۱۳ سال در بخشهای مختلف فرماندهی پلیس استان سرپل و چند سال هم در استان غزنی به عنوان پلیس ویژه وزارت کشور افغانستان ایفای وظیفه کرد و با سقوط دولت سابق، از ترس انتقامجویی به ایران دست به مهاجرت زد.
این نظامی شیعه خاطرنشان ساخت با اینکه هزینههای هنگفتی برای او و بسیاری از نظامیان شده بود و حتی یکبار از سوی دولت وقت افغانستان سه ماه برای کسب آموزشهای ویژه به روسیه فرستاده شده بودند، اما در افغانستان خواسته یا ناخواسته مورد بیتوجهی قرار گرفتتند و صدها هزار جوان که سرمایه کشورشان بودند، سرگردان و مجبور به مهاجرت شدند.
سید علی آقا یکی از فرماندهان طالبان را تحت عنوان «نورالهدا» نام برد و گفت که از فرماندهان بیرحم این گروه است که وی چندین عملیات علیه او انجام داده، به طوری که این عضو طالبان، برای کشتنش ۳۰۰ هزار افغانی جایزه تعیین کرده بود.
به گفته وی، اوایل سال ۱۳۹۹ با این فرمانده طالبان در شهرستان کوهستانات سرپل جنگیده و تعداد زیادی از افراد او را کشته است.
این نیروی پلیس اهل افغانستان در ادامه به یکی دیگراز چالشهای حین خدمت خود اینگونه یاد کرد؛ که دادستانی دولت وقت به دلیل شلیک علیه نیروهای طالبان در جریان جنگ، پرونده قضایی تشکیل برای او داده بود که با دخالت عبدالرشید دوستم، از این پرونده جان به سلامت برده است. عبدالرشید دوستم در این زمان معاون اول اشرف غنی، رییسجمهور فراری افغانستان بوده است.
از سوی دیگر، علیرضا محمدی یکی دیگر از نظامیان شیعه در حکومت سابق افغانستان است که در حال حاضر در کابل زندگی میکند و میگوید که تاکنون خطری متوجه او نشده است.
محمدی در حکومت سابق افغانستان به عنوان پلیس محلی در شهرستان بهسود انجام وظیفه میکرد که پس از سقوط نظام سابق، با خانوادهاش به کابل آمد.
او هرچند به عفو عمومی حکومت طالبان باور دارد، اما گزارشها از آزار و حتی قتل نظامیان سابق، ترس و هراس در وی به وجود آورده است.
شایان ذکر است، جنگ میان نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان و طالبان در سال ۱۳۹۹ که بسیاری از شهرستانهای آن کشور به دست طالبان افتاده بود، شدت گرفت و در این جریان، قوانین دولت حکم میکرد که از شلیک خودسرانه علیه طالبان و به خصوص در جریان اسارت، خودداری شود.
تعداد زیادی از نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان به دلیل نقض این قوانین، محاکمه و دارای پرونده قضایی شده بودند که این مسأله در حکومت فعلی طالبان برای آنان دردسر مضاعف ایجاد کرد.
