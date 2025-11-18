فوری | عملیات استشهادی در جنوب بیت‌ لحم؛ چند صهیونیست زخمی شدند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در عملیات تیراندازی و حمله با سلاح سرد در گوش عتصیون؛ در جنوب بیت‌ لحم چند صهیونیست زخمی شدند.

طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی این عملیات شامل تیراندازی، حمله با سلاح سرد و اقدام به زیرگیری با خودرو در نزدیکی تقاطع اصلی این شهرک بوده است.

۴ اسرائیلی در این حادثه زخمی شده‌اند و یکی از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارد. منابع خبری همچنین از احتمال بیشتر شدن زخمی‌ها خبر می‌دهند.

طبق اعلام این رسانه‌ها، مجری عملیات به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیده است.

