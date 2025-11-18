به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی در پی عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری مدعی شد که در داخل خودروی مجریان این عملیات مواد منفجره کشف کرده است.

این عملیات شهادت‌طلبانه ساعتی پیش در تقاطع «غوش عتصیون» در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری انجام شد و بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، «این حمله (عملیات) با سلاح سرد (چاقو) و زیرگیری با خودرو انجام شده است، نه تیراندازی.

ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام شهادت دو مجری این عملیات همچنین از جستجوی گسترده در این منطقه و بستن و محاصره روستاهای فلسطینی در جنوب بیت لحم خبر داد.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که به دنبال کشف موارد منفجره در داخل خودروی متعلق به مجریان عملیات شهادت طلبانه در گوش عتصیون، کارشناسان موارد منفجره به محل حادثه اعزام شده‌اند.

منابع خبری در آخرین گزارش‌ها از این عملیات تعداد زخمی‌ها را ۸ نفر اعلام کردند. برخی منابع نیز از به هلاکت‌ رسیدن یک صهیونیست خبر می‌دهند.

مجریان عملیات شهادت طلبانه در چهارراه گوش عتصیون، یکی از شهر الخلیل و دیگری از شهرک بیت امر در شمال الخلیل بودند. این منطقه طی روزهای اخیر شاهد حملات گسترده صهیونیست‌ها و آتش زدن اموال فلسطینیان به دست این اشغالگران بوده است.

واکنش جهاد اسلامی به عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای عملیات قهرمانانه دو مبارز فلسطینی در تقاطع غوش عتصیون در جنوب بیت لحم را تبریک گفت.

جهاد اسلامی، این عملیات را واکنشی به جنایت‌های باند شهرک‌نشینان و نیز ارتش اسرائیل دانست و اعلام کرد که مردم فلسطین به هر وسیله‌ای در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند و ساکت نخواهند نشست.

