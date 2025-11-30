به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از زخمی شدن شماری از فلسطینی‌ها در پی حمله جدید شهرک‌نشینان صهیونیست در منطقه خلایل اللوز نزدیک بیت‌لحم در کرانه باختری اشغالی خبر دادند.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین اعلام کرد: «در این حمله ۱۰ نفر زخمی شدند که یکی از آنان بر اثر اصابت گلوله جنگی به ران پا و سه نفر دیگر بر اثر ضرب‌وشتم به بیمارستان منتقل شدند.»

ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مشترک از اعزام نیرو به منطقه خبر داد و مدعی شد که «درگیری خشونت‌آمیز میان شهرک‌نشینان و فلسطینیان رخ داده که شامل پرتاب سنگ و تیراندازی به سمت فلسطینیان بوده است.» این بیانیه افزود: «چند شهرک‌نشین نیز زخمی شدند اما از دریافت درمان خودداری کردند.»

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که برای مقابله با فلسطینی‌ها از «روش‌های متفرق‌سازی جمعیت» استفاده کرده و منطقه را «منطقه نظامی بسته» اعلام کرده است.

کرانه باختری اشغالی از زمان آغاز تجاوزات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و پس از عملیات «طوفان الاقصی» شاهد افزایش شدید خشونت‌ها بوده است. با وجود اجرای آتش‌بس شکننده در ماه گذشته، حملات و تجاوزات اسرائیلی‌ها همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین که توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده، از آغاز جنگ تاکنون بیش از هزار فلسطینی ـ از جمله تعدادی از نیروهای مقاومت ـ به دست ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند. در مقابل، داده‌های رژیم صهیونیستی از کشته شدن ۴۴ اسرائیلی شامل نظامیان و شهرک‌نشینان در عملیات‌های فلسطینیان خبر می‌دهد.

