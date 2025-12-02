به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عبری اعلام کردند که امروز سه‌شنبه دو سرباز اسرائیلی در جریان یک عملیات حمله با چاقو در نزدیکی ورودی شهرک «عطیرت» واقع در شمال رام‌الله در مرکز کرانه باختری اشغالی زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهایش پس از حادثه، عامل عملیات را هدف قرار داده و به قتل رسانده‌اند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت: «پس از دریافت گزارش درباره یک فرد مشکوک در نزدیکی شهرک عطیرت، نیروهای ارتش به محل حادثه اعزام شدند.» این بیانیه افزود: «در جریان بازرسی، فرد مشکوک به سربازان حمله کرد و نیروها با شلیک گلوله او را کشتند.»

بر اساس اعلام رادیو اسرائیل، دو سرباز اسرائیلی در این حادثه دچار جراحات شدند و عامل عملیات پس از تیراندازی نیروهای ارتش کشته شد.

تاکنون روایت مستقلی از سوی شاهدان عینی فلسطینی درباره این حادثه منتشر نشده است.

