زخمی شدن ۹ سرباز اسرائیلی در عملیات استشهادی در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان یک عملیات زیر گرفتن با خودرو که امروز (پنج‌شنبه) در ایستگاه اتوبوس شهر «کفار یونا» در مرکز اسرائیل رخ داد، ۹ سرباز اسرائیلی زخمی شدند. همزمان، پلیس اسرائیل برای یافتن فرد مظنون که پس از انجام عملیات فرار کرده، به حالت آماده‌باش درآمده است.

روزنامه عبری زبان «یسرائیل هیوم» براساس اطلاعات منتشر شده توسط اورژانس رژیم صهیونیستی گزارش داد که در این عملیات، ۹ نفر زخمی شده‌اند؛ ۶ نفر از آن‌ها جراحاتی متوسط و ۳ نفر جراحات خفیف دارند.

پلیس اسرائیل عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای برای یافتن راننده مظنون به انجام عملیات راه‌اندازی کرده و در مناطق مختلف اطراف محل حادثه، ایست‌های بازرسی مستقر کرده است. همچنین دستور فعال‌سازی واحدهای اضطراری در شهرها و مناطق اطراف نیز داده شده است.

منابع خبری اعلام کرده‌اند که ارتش رژیم صهیونیستی در پی این عملیات، دو ایست بازرسی "جبارة" و "عنّاب" در شهر طولکرم را بسته است.

رسانه‌های اسرائیلی این عملیات را یک "حمله تروریستی" توصیف کرده‌اند. پلیس نیز احتمال تعمدی بودن این اقدام را مطرح کرده است. کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده که راننده پس از زیر گرفتن سربازان از محل متواری شده و پلیس برای یافتن او از بالگرد نیز استفاده می‌کند.

شهردار کفار یونا اعلام کرده که این عملیات زیر گرفتن بسیار نگران‌کننده است و ما پیش‌تر خواستار تقویت امنیت ایستگاه‌های اتوبوس برای جلوگیری از چنین حوادثی شده بودیم.

