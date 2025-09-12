به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسرائیل اعلام کرد که دو نفر در جریان یک استشهادی با چاقو در هتلی در قدس زخمی شدند.

پلیس ابتدا اعلام کرد که انگیزه حمله در دست بررسی است، اما سپس تأیید کرد که این اقدام با انگیزه‌های شهادت طالبانه صورت گرفته است.

سازمان پخش اسرائیل گزارش داد که دو اسرائیلی در این حمله زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم است. عامل حمله، یک فلسطینی از شهرک شعفاط در کرانه باختری، بوده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از اورژانس اسرائیل تأیید کرد که دو مرد در این حادثه زخمی شده‌اند که یکی با جراحات وخیم و دیگری با جراحات متوسط است.

در همین حال، شبکه ۱۴ اسرائیل نیز گزارش داد که یک نفر در جریان این حمله در هتلی در قدس زخمی شد و عامل حمله دستگیر شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه دارد.

روز دوشنبه گذشته، در حمله مسلحانه دو جوان فلسطینی به پایانه مرکزی اتوبوس در شمال قدس اشغالی، ۶ اسرائیلی کشته و دست‌کم ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که یکی از کشته‌شدگان یک خاخام بوده و دست‌کم ۶ تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

سازمان اورژانس اسرائیل ابتدا تعداد کشته‌ها را ۵ نفر اعلام کرده بود، اما کمی بعد تأیید شد که شمار قربانیان به ۶ نفر رسیده است. روزنامه «یدیعوت آحرونوت» هم نوشت که حال ۵ نفر از زخمی‌ها وخیم و حال ۵ نفر دیگر نیز جدی است.

