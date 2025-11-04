نیجریه ادعاهای ترامپ را رد کرد؛ آزار مذهبی غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه نیجریه، یوسف توگار، روز سه‌شنبه ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، مبنی بر اینکه دولت نیجریه در حال اجازه دادن به آزار و کشتار مسیحیان است، را قاطعانه رد کرد. توگار در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین، به اسنادی اشاره کرد که ضمانت‌های قانونی نیجریه برای آزادی دینی را توضیح می‌دهد و تأکید کرد که دولت موظف است طبق قانون از تمامی شهروندان حفاظت کند. وی گفت: امکان ندارد هیچ نوع آزار و اذیتی بر اساس مذهب از سوی دولت نیجریه حمایت شود، چه در سطح فدرال، چه منطقه‌ای و چه محلی. این غیرممکن است.

وزیر خارجه نیجریه همچنین درباره تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن کشورش پس از تهدیدات اخیر ترامپ هشدار داد، تهدیداتی که شامل مداخله نظامی در صورت ناکامی دولت نیجریه در حفاظت از مسیحیان بود. این مقام نیجریه‌ای تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم به جهان بفهمانیم که نباید نیجریه به سرنوشت سودان دچار شود. ما دیده‌ایم در سودان چه اتفاقی افتاد؛ اعتراضات برای تقسیم کشور بر اساس مذهب یا قومیت پیامدهای بسیار خطرناکی داشت.

ترامپ پیش از این در شبکه اجتماعی خود، Truth Social، نوشته بود که در صورتی که دولت نیجریه «به کشتار مسیحیان ادامه دهد»، ایالات متحده فوراً تمامی کمک‌ها را قطع خواهد کرد و تهدید کرده بود که ممکن است به این کشور که آن را رسوا شده خواند، حملۀ نظامی کند؛ این اظهارات کذب در ادامه ادبیات برخی قانون‌گذاران راست‌گرای آمریکایی است که درگیری‌های خشونت‌آمیز نیجریه را صرفاً به عنوان حمله به مسیحیان معرفی می‌کنند!

به گفته توگار، دولت نیجریه تلاش می‌کند تا عدالت و امنیت برای همه شهروندان را تضمین کند و هرگونه ادعای آزار و اذیت مذهبی از سوی حکومت را قویاً رد می‌کند و هشدار داد که مداخلات خارجی بر اساس اطلاعات نادرست می‌تواند ثبات کشور را به خطر بیندازد و بحران‌های تازه‌ای ایجاد کند.

............

پایان پیام