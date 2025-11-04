به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمال شامی، تحلیلگر خبرگزاری انگلیسی فایوپیلرز، با اشاره به گسترش شایعات درباره وقوع «نسلکشی مسیحیان در نیجریه» تأکید کرد که این ادعاها از سوی جریانهای اسلامستیز در ایالات متحده مطرح میشود و هیچگونه پشتوانه واقعی ندارد.
وی یادآور شد که در سالهای اخیر، برخی چهرههای راستگرای آمریکایی از جمله «دونالد ترامپ» رئیسجمهور و «تد کروز» سناتور جمهوریخواه، با طرح ادعاهای بیپایه درباره تهدید مسیحیت در نیجریه، تلاش کردهاند فشارهای سیاسی و تحریمهای جدیدی را علیه دولت این کشور توجیه کنند. به گفته او، این گونه مواضع با هدف «توجیه مداخلات سیاسی و اقتصادی در کشوری غنی از منابع طبیعی» مطرح میشود.
این تحلیلگر در ادامۀ یادداشت خود با اشاره به دادههای مرکز آمریکایی «ACLED» اظهار داشت که آمار واقعی نشان میدهد قربانیان خشونت در نیجریه محدود به یک جامعه دینی خاص نیستند. او تأکید کرد که بر اساس گزارشهای این نهاد، در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شمار حملات علیه مسلمانان از حملات علیه مسیحیان بیشتر بوده است و بیشتر قربانیان گروههای تروریستی همچون «بوکوحرام» و شاخه وابسته به داعش، مسلمانان نیجریهای بودهاند.
در ادامۀ این یادداشت آمده است که درگیریهای میان جوامع روستایی و دامداران نیز ریشه در اختلافات منابع آب و زمین دارد، نه در ایدئولوژی دینی.
نویسنده با اشاره به سیاستهای دولت نیجریه افزود: دولت «بولا احمد تینوبو» با اجرای عملیاتهای هماهنگ نظامی، ساختار امنیتی کشور را بازسازی کرده و تاکنون دهها هزار شبهنظامی را از بین برده یا خلع سلاح کرده است.
این تحلیلگر همچنین با رد ادعاهای مطرحشده از سوی ترامپ و همفکرانش، گفت که تصویر ارائهشده از نیجریه به عنوان کشوری مذهبیستیز «تحریفشده و سیاسی» است و با واقعیت ترکیب دینی این کشور همخوانی ندارد. وی یادآور شد که بسیاری از مقامهای عالیرتبه نیجریه از جمله فرماندهان ارتش، نیروهای امنیتی و حتی بانوی اول این کشور، از جامعه مسیحیان هستند.
در پایان این یادداشت تأکید شده است که تداوم انتشار چنین روایتهای نادرست، تنها به تشدید شکافهای قومی و مذهبی دامن میزند و امنیت ملی نیجریه را تهدید میکند.
شامی همچنین خاطرنشان ساخت که مشکلات این کشور ریشه در فقر، اختلافات قومی و تروریسم دارد و هر دو جامعه مسلمان و مسیحی قربانی آن هستند. به گفته او، «راه حل، در وحدت و اصلاحات داخلی است، نه در دامن زدن به روایتهای سیاسی و دروغین از بیرون.
