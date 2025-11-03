به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تحولات اخیر پیرامون اظهارات خصمانۀ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره احتمال حملۀ نظامی به نیجریه، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، ابوبلال عبدالرزاق، با تأکید بر تبعات خطرناک روایتهای یکجانبه خارجی، هشدار داد که تلاش برای تصویرسازی نیجریه بهعنوان کشوری که در آن «نسلکشی علیه مسیحیان» رخ میدهد، نه تنها نادرست است، بلکه میتواند به شعلهور شدن اختلافات مذهبی در این کشور منجر شود.
او در یادداشت خود نوشت: «این همان سناریوی قدیمی آمریکاست؛ آزادی و دخالت که در عمل به ویرانی ملتها میانجامد.» وی با اشاره به تاریخچه مداخلات آمریکا در کشورهای عراق، لیبی، افغانستان و سومالی تصریح کرد که هر بار این اقدامات با توجیه آزادی یا کمک انسانی صورت گرفته اما در نهایت تنها موجب فروپاشی اجتماعی، کشتار و بیثباتی طولانیمدت شده است.
به گفته ابو بلال عبدالرزاق، واقعیتهای میدانی نیجریه نشان میدهد که خشونتهای گروههای مسلح و اختلافات محلی موجب کشته شدن شمار زیادی از مسلمانان شده و بسیاری از جوامع مسلمان در شمالشرق کشور عملاً نابود شدهاند، مساجد تخریب شده و علمای اسلامی به قتل رسیدهاند، اما هیچیک از قدرتهای غربی این وقایع را نسلکشی علیه مسلمانان اعلام نکردهاند.
وی ادامه داد: «تلاش برای ارائه بحران امنیتی پیچیده نیجریه بهعنوان نسلکشی یکجانبه، چیزی جز تحریف واقعیت و دستکاری رسانهای نیست و میتواند شهروندان را علیه یکدیگر بشوراند.» نویسنده تأکید کرد که این رویکرد در شرایطی که نیجریه بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و تفاهم نیاز دارد، خطرناک است.
عبدالرزاق با مقایسه وضعیت نیجریه و غزه یادآور شد که بیش از ۶۸ هزار نفر در غزه کشته و بیش از ۱۷۰ هزار نفر زخمی شدهاند، اما هیچ مقام غربی این منطقه را «کشور مورد توجه ویژه» اعلام نکرده و تهدیدی علیه جنایتکاران آن مطرح نکرده است؛ دلیل روشن است: قربانیان عمدتاً مسلماناند و این رویکرد دوتابعیتی و ناعادلانه آمریکاست.
نویسنده در پایان تأکید کرد: نیجریه یک کشور مستقل است و هیچ قدرت خارجی، هرچقدر هم قدرتمند یا بلندآوازه باشد، حق ندارد بدون اجازه حکومت این کشور، عملیات نظامی در مرزهای آن انجام دهد. خطر واقعی تنها در سخنان ترامپ نیست؛ بلکه در آمادگی ما برای باور کردن روایتهای یکطرفه و بیاساس است.
