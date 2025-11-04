به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که برخی سیاستمداران آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، مدعی شده‌اند که مسیحیان در نیجریه با «تهدید وجودی» مواجه هستند، گزارش‌های میدانی و داده‌های مستقل نشان می‌دهد این ادعاها بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، ابزاری سیاسی برای فشار بر دولت نیجریه است.

ترامپ اخیرا مدعی شده است که «تروریست‌های اسلامی» در نیجریه دست به «کشتار گسترده» زده‌اند و تهدید کرد در صورت ادامه این وضعیت، کمک‌های آمریکا به این کشور را قطع و دست به اقدام نظامی بزند. در همین راستا، تد کروز نیز طرحی برای تحریم مقامات نیجریه به اتهام «تسهیل خشونت اسلام‌گرایان» ارائه کرده است.

با این حال، تحلیل داده‌های مرکز آمریکایی سازمان «داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه» «ACLED» نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، شمار قربانیان مسلمانان در حملات تروریستی بیش از قربانیان مسیحی بوده است؛ به‌طوری که ۳۸۵ حمله علیه مسیحیان با ۳۱۷ کشته و ۴۱۷ کشته در حملات علیه مسلمانان ثبت شده است. کارشناسان تأکید دارند که بخش عمده خشونت‌ها در نیجریه ریشه در اختلافات قومی، سیاسی و منابع طبیعی دارد، نه در تعارضات مذهبی.

دولت نیجریه نیز با اجرای عملیات‌های نظامی گسترده از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۱۳ هزار شبه‌نظامی را از بین برده و بیش از ۱۲۴ هزار نفر از نیروهای مسلح و خانواده‌هایشان را به تسلیم واداشته است. بولا احمد تینوبو، رئیس‌جمهور این کشور تأکید کرده است که کشورش با تروریسم در هر شکلی مقابله خواهد کرد، اما «ادعای تعصب مذهبی علیه مسیحیان با واقعیت‌های نیجریه همخوانی ندارد».

به نظر می‌رسد که طرح دوباره این ادعاها پس از سخنرانی نیجریه در مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از راه‌حل دودولتی در فلسطین، تلاشی برای تضعیف موضع سیاسی ابوجا و بهره‌برداری از تنش‌های مذهبی است. همچنین می‌توان این اتهامات را به عنوان سرپوشی برای جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در غزه دانست.

