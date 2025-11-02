ترامپ: در صورت ادامه حملات به مسیحیان، ممکن است در نیجریه مداخله نظامی کنیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» هشدار داد که در صورت عدم اقدام فوری دولت نیجریه برای محافظت از مسیحیان در برابر حملات، تمام کمک‌های آمریکا به این کشور قطع خواهد شد و احتمال مداخله نظامی برای «محور کردن تروریست‌های اسلام‌گرا» وجود دارد.

ترامپ در این پیام نوشت: «اگر دولت نیجریه به اجازه دادن برای قتل مسیحیان ادامه دهد، ایالات متحده فوراً همه کمک‌ها را قطع خواهد کرد و ممکن است با تمام قدرت به این کشور شرم‌آور وارد شود تا تروریست‌های اسلام‌گرایی که این فجایع وحشتناک را مرتکب می‌شوند، به طور کامل نابود شوند».

وی همچنین اعلام کرد که به وزارت دفاع (پنتاگون) دستور داده تا برای «اقدام احتمالی» آماده شود و تأکید کرد که در صورت تصمیم واشنگتن برای حمله، این حمله سریع و شدید خواهد بود. ترامپ از دولت نیجریه خواست تا «سریعاً وارد عمل شود».

پیش‌تر، ترامپ از قانون‌گذاران خواسته بود تا درباره قتل‌های جمعی مسیحیان توسط گروه‌های افراطی در نیجریه تحقیق کرده و گزارشی در این‌باره به او ارائه دهند.

در واکنش به این اظهارات، دولت نیجریه اتهامات ترامپ را رد کرد و بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم و حفاظت از حقوق همه شهروندان تأکید نمود.

.................................

پایان پیام/ 167