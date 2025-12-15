به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی «تلگراف» گزارش داد که برخی برآوردهای اطلاعاتی اسرائیل، بدون ارائه شواهد مستند، تلاش کرده‌اند کشتار شامگاه یکشنبه در ساحل بوندی شهر سیدنی استرالیا را به یک «شبکه تروریستی» مرتبط با حزب‌الله و با ادعای دریافت حمایت یا هدایت از ایران نسبت دهند. این اتهامات به گفته تلگراف بیشتر بر «گمانه‌زنی‌ها» استوار است تا داده‌های اثبات‌شده یا نتایج رسمی تحقیقات.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی اسرائیلی مدعی شدند شیوه طراحی و اجرای حمله، نشانه‌هایی از عملیات منسوب به واحدهای خارجی حزب‌الله دارد، اما تلگراف اذعان کرد که مقامات استرالیایی تاکنون هیچ دخالت خارجی را تأیید نکرده و هیچ داده‌ای در حمایت از این فرضیه ارائه نشده است.

این حمله به کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن حدود 42 نفر انجامید و افکار عمومی استرالیا را شوکه کرد. مقامات رسمی در کانبرا تأکید کردند که تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و هشدار دادند نباید پیش از تکمیل جمع‌آوری شواهد، به نتیجه‌گیری‌های سیاسی یا امنیتی شتاب‌زده دست زد.

«آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد: دولت همه امکانات لازم را برای تحقیقات و تأمین امنیت عمومی به کار خواهد گرفت و کشور در وضعیت عزای ملی قرار دارد. او از اظهار نظر درباره اتهامات اسرائیل خودداری کرد و گفت اولویت، روشن شدن حقایق است نه پذیرش روایت‌های خارجی.

پلیس استرالیا نیز از اجرای تدابیر امنیتی احتیاطی خبر داد که شامل افزایش حضور نیروها در اطراف عبادتگاه‌ها و مناطق دارای تجمعات یهودی است. این اقدامات به گفته پلیس صرفاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر اساس نتایج قطعی تحقیقات یا تهدیدات مشخص اتخاذ نشده است.

رسانه‌های استرالیایی به نقل از واحد مشترک ضدتروریسم (JCTT) گزارش دادند که عاملان حمله پدر و پسری به نام‌های «ساجد اکرم» (50 ساله) و «نوید اکرم» (24 ساله) بودند؛ ساجد در محل کشته شد و نوید زخمی و بازداشت گردید. در خودروی آنان نمادهایی مرتبط با داعش کشف شد، اما هیچ ارتباط رسمی با گروه‌های منطقه‌ای اعلام نشده است.

مقامات همچنین اشاره کردند که نوید اکرم در سال 2019 (1398) توسط سازمان امنیت استرالیا (ASIO) تحت تحقیق قرار گرفته بود، اما پرونده به دلیل نبود شواهد تهدید جدی بسته شد. این موضوع نشان‌دهنده احتیاط مقامات در پرهیز از نتیجه‌گیری‌های عجولانه است.

تحلیلگران معتقدند زمان‌بندی و ماهیت اتهامات اسرائیل که تاکنون فاقد پشتوانه رسمی است، بخشی از الگوی تکراری نسبت دادن حوادث امنیتی خارجی به ایران یا حزب‌الله در شرایط تنش منطقه‌ای است، بدون آنکه منتظر نتایج تحقیقات قضایی و امنیتی کشورها شوند.

تحقیقات در استرالیا همچنان ادامه دارد و مقامات رسمی تأکید کرده‌اند که هیچ نتیجه نهایی پیش از تکمیل کامل روند بررسی‌ها اعلام نخواهد شد.

.............................

پایان پیام/ 167