به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاکر کارلسون، مجری سابق شبکه فاکس‌نیوز، در مصاحبه‌ای اعلام کرد نگرانی‌ها درباره «اسلام رادیکال» در ایالات متحده به‌شدت اغراق‌آمیز است و رژیم صهیونیستی و حامیان آن را مسئول ترویج ترس از مسلمانان در آمریکا دانست.

کارلسون در مصاحبه با نشریه امریکن کانسروتیو (The American Conservative) گفت که طی ۲۴ سال گذشته فردی را در آمریکا نمی‌شناسد که قربانی «اسلام رادیکال» شده باشد و در عوض، به بحران‌هایی مانند اعتیاد، بیکاری، مصرف مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان آمریکایی اشاره کرد. او تأکید کرد میلیون‌ها آمریکایی در اثر این مشکلات از بین می‌روند، نه به‌دلیل اقدامات مسلمانان.

وی همچنین مدعی شد برخی پلتفرم‌های آنلاین تهدیدی به‌مراتب بزرگ‌تر از «اسلام رادیکال» هستند و افزود این مسائل هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. کارلسون باور به تهدید اسلام را «دروغی» خواند که با واقعیت زندگی مردم آمریکا همخوانی ندارد.

این اظهارات در واکنش به نتایج یک نظرسنجی غیررسمی در کنفرانسی با عنوان «نقطه عطف ایالات متحده» (Turning Point USA) مطرح شد که شرکت‌کنندگان در آن «اسلام رادیکال» را بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی آمریکا معرفی کرده بودند. کارلسون در پاسخ به منشأ این دیدگاه‌ها گفت این نگرش‌ها از سوی دولت اسرائیل و شبکه حامیان آن در آمریکا ترویج می‌شود.

این در حالی است که کارلسون پیش‌تر و در سال‌های گذشته مواضعی انتقادی علیه اسلام اتخاذ کرده بود، اما اخیرا اسلام‌هراسی را «چندش‌آور» توصیف کرده است.

**************

پایان پیام/ 345