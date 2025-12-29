به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فهیمه محمد، تحلیلگر و فعال مسلمان بریتانیایی، اعلام کرد پس از حضور در برنامه‌های رسانه‌ای جریان اصلی از جمله «صبح بخیر بریتانیا» و «جی‌بی نیوز»، هدف موجی از توهین‌های نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر برای بیان دیدگاه‌های خود درباره موضوعاتی چون مهاجرت، همبستگی اجتماعی، قانون و سیاست عمومی به این برنامه‌ها دعوت شده، تأکید کرد مواضعش در چارچوب قانون، آزادی بیان و گفت‌وگوی مشروع قرار دارد، اما واکنش‌های آنلاین نشان‌دهنده فضایی نگران‌کننده و رو به وخامت در بریتانیاست.

به گفته وی، حجم و شدت حملات علیه او به‌مراتب فراتر از دیگر مهمانان این برنامه‌هاست و حتی از توهین‌هایی که متوجه مردان مسلمان می‌شود نیز شدیدتر است. وی دلیل این مسئله را مسلمان بودن و حضور علنی با حجاب در تلویزیون زنده دانست.

این تحلیلگر مسلمان افزود که پس از هر حضور رسانه‌ای، با پیام‌های نفرت‌آمیز، ایمیل‌های تهدیدآمیز و تلاش برای تخریب اعتبار حرفه‌ای‌اش مواجه می‌شود؛ موضوعی که او را ناچار به مراجعه به پلیس کرده است. به گفته او، جست‌وجوی اطلاعات شخصی و ارسال پیام‌های نژادپرستانه به شرکت‌های همکارش، تلاشی آشکار برای ساکت‌کردن صدای اوست.

او همچنین از روند کلی سرزنش جمعی مسلمانان در مباحث رسانه‌ای درباره مهاجرت، جرم و آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و تأکید داشت که این رویکرد به ابزاری برای کنترل، حذف و خاموش‌کردن صدای مسلمانان تبدیل شده است.

**************

پایان پیام/ 345