به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت نزدیک به ۹ سال از تصویب تعریف رسمی از یهودیستیزی در بریتانیا، تلاشها برای پذیرش یک تعریف رسمی و مشابه از اسلامهراسی بار دیگر با تأخیر مواجه شده است. این در حالی است که حزب کارگر در دوران اپوزیسیون از تعریف ارائهشده در سال ۲۰۱۸ توسط گروه پارلمانی چندحزبی مسلمانان بریتانیا حمایت کرده بود؛ تعریفی که پشتیبانی صدها نهاد اسلامی، دهها مقام محلی و اغلب احزاب سیاسی را به همراه داشت.
پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات ژوئن ۲۰۲۴، دولت جدید از موضع پیشین خود عقبنشینی کرده و در مارس ۲۰۲۵ تشکیل یک کارگروه مستقل به ریاست دومینیک گریو، حقوقدان برجسته، را اعلام کرد. این کارگروه مأمور شد که تعریف تازهای از اسلامهراسی یا «نفرت ضد مسلمانان» را برای بررسی به وزرا ارائه دهد.
گزارش نهایی این کارگروه اوایل اکتبر ۲۰۲۵ به دولت تحویل داده شد، اما وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی تاکنون از انتشار آن خودداری کرده است. در مقابل، رسانه بیبیسی در ۱۵ دسامبر نسخهای از تعریف پیشنهادی را منتشر کرد که به گفته دو عضو کارگروه، دقیق و معتبر است. در این تعریف، بر کلیشهسازی، نژادیسازی مسلمانان، خشونت و تبعیض نهادی علیه آنان تأکید شده، هرچند بهجای واژه «اسلامهراسی» بیشتر از اصطلاح «خصومت ضد مسلمانان» استفاده شده است.
شورای مسلمانان بریتانیا و دیگر نهادهای مدنی با انتقاد از هرگونه تضعیف تعریف پیشنهادی، خواستار شفافیت و انتشار کامل گزارش کارگروه شدهاند و تأکید دارند حذف مفاهیمی مانند «نژادیسازی» مانع مقابله مؤثر با تبعیض میشود.
همزمان، دولت بریتانیا در ۱۷ دسامبر برنامه اقدام ملی مقابله با یهودیستیزی را منتشر کرد؛ اقدامی که قرار بود همراه با برنامهای مشابه برای مقابله با اسلامهراسی انجام شود، اما بهدلیل اختلافنظر بر سر تعریف رسمی، این برنامه به حالت تعلیق درآمده و آینده آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
