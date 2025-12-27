به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منزل مسکونی در منطقه مِرویو استریت در شمال شهر بلفاست، ایرلند شمالی، روز شنبه ۲۷ دسامبر، در حملهای نژادپرستانه مورد حمله قرار گرفت. تصاویر منتشرشده نشان میدهد شیشههای این خانه شکسته و تختهکوب شده و بر پنجرههای طبقه همکف، شعارهایی با محتوای اسلامهراسانه نوشته شده است.
در میان عبارات توهینآمیز مشاهدهشده، جمله «مسلمان نمیپذیریم» بر روی تصویری از پرچم بریتانیا دیده میشود. همچنین نوشتههایی با مضمون «مسکن محلی فقط برای مردم محلی» بر دیوارها و پنجرههای این خانه نقش بسته است.
پلیس ایرلند شمالی اعلام کرده است که تاکنون گزارشی رسمی درباره این حادثه دریافت نکرده، اما بررسیهای اولیه درباره این اقدام خرابکارانه ادامه دارد.
