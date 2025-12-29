به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته دفتر استاندار طالبان در استان بلخ، این محموله کمک‌های بشردوستانه امروز (دوشنبه، ۸ دی) در قالب ۲۰ خودروی باربری وارد شهرک تجارتی حیرتان استان بلخ شد شده است.

بر اساس این اعلامیه، کمک‌های ارسالی ازبکستان شامل مواد خوراکی، دارو و تجهیزات درمانی بوده و با هدف پشتیبانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار انسانی به این کشور ارسال شده است.

این محموله از سوی عصمت‌الله ایرگشوف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان، به مقام‌های طالبان تحویل داده شده است.

ازبکستان در سال‌های اخیر و پس از تشدید بحران انسانی در افغانستان، بارها محموله‌های کمک بشردوستانه به این کشور ارسال کرده و بر ادامه همکاری‌های انسانی با افغانستان تأکید کرده است.

