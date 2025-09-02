به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت _ ابنا _ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در بیانیه‌ای اعلام کرد که نخستین محموله از کمک‌های بشردوستانه این کشور، شامل ۸۰ تُن آرد و روغن، روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور) به آسیب‌دیدگان زلزله اخیر در استان کنر افغانستان تحویل داده شد.

همزمان با ورود این محموله، علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز به استان کنر افغانستان سفر کرد تا از نزدیک وضعیت مناطق آسیب‌دیده را بررسی کند.

وی در جریان این سفر، با مقامات محلی کنر و ننگرهار و نمایندگان هلال‌احمر افغانستانی دیدار و گفت‌وگو داشت و تأکید کرد که ایران در شرایط دشوار و بحرانی همواره در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد.

مقامات محلی کنر، ارسال ۸۰ تُن مواد غذایی از سوی ایران را اقدامی فوری و حیاتی برای کاهش مشکلات مردم زلزله‌زده توصیف کرده و از حمایت‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی قدردانی کردند.

آنها این اقدام را نشانه‌ای از همبستگی و همکاری‌های انسانی میان دو ملت برشمردند.

زلزله اخیر در استان‌های شرقی افغانستان، به‌ویژه کنر، بر اساس اخرین آمار حکومت سرپرست بیش از هزار و چهارصد کشته و هزاران زخمی و خسارات گسترده بر جای گذاشته است و نیاز فوری به کمک‌های بین‌المللی همچنان وجود دارد.

