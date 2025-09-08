به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ وزارت شرایط اضطراری روسیه گزارش داد که این کشور دومین محموله کمکهای بشردوستانه خود را برای آسیبدیدگان زلزلههای اخیر در افغانستان فرستاده است.
بر اساس این گزارش، محموله جدید شامل ۲۰ تُن خیمه و پتو است که به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، آماده و ارسال شده است.
روسیه پیشتر نیز ۲۰ تُن کمک بشردوستانه شامل اقلام ضروری برای زلزلهزدگان افغانستان ارسال کرده بود.
مقامهای روسی تأکید کردهاند که این کمکها بخشی از تعهدات انسانی مسکو در قبال ملت افغانستان است و در هماهنگی با نهادهای ذیربط توزیع خواهد شد.
...
پایان پیام/
نظر شما