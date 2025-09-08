به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴، زمینلرزهای شدید به بزرگی ۶ ریشتر استانهای کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان را لرزاند و به یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی در افغانستان بدل شد.
بر اساس آمارهای رسمی طالبان، تاکنون بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باخته و نزدیک به ۴۰۰۰ تن زخمی شدهاند.
در پی این حادثه، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت کشور طالبان، جانباختن شهروندان افغانستانی را تسلیت گفت.
او ضمن ابراز اندوه و تأثر عمیق، تأکید کرد: «اطمینان دارم با تلاشهای دولت افغانستان و همبستگی مردم مقاوم آن سرزمین، آثار این مصیبت هرچه سریعتر برطرف خواهد شد.» مومنی همچنین اعلام داشت که ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت برای کمک به آسیبدیدگان است.
این پیام در ادامه سلسله ابراز همدردی مقامهای بلندپایه ایران با مردم افغانستان صادر شد.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در پیامی جداگانه با ابراز همدردی نسبت به جانباختن شهروندان افغانستان، از آمادگی کامل ایران برای اعزام کمکهای انساندوستانه خبر داده بود.
همچنین سید عباس عراقچی، با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان تماس تلفنی برقرار کرده و با اشاره به ارسال حدود ۲۰۰ تُن کمک از سوی ایران، تأکید کرد که کشورش آماده ادامه همکاریهای امدادی است.
علاوه بر آن، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز در پیامی وقوع این زلزله را موجب تأثر عمیق دانسته و تأکید کرد که ملت ایران آماده کمک به «کشور همسایه و برادر» است.
از سوی دیگر، علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، بهطور مستقیم به استان کنر افغانستان سفر کرد و نخستین محموله کمکهای بشردوستانه ایران شامل ۸۰ تُن آرد و روغن را به مردم آسیبدیده تحویل داد. او در این سفر تأکید کرد که ایران «همواره در لحظات دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده است.»
