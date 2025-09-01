خودکشی ۱۸ سرباز اسرائیلی از آغاز سال جاری میلادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سرباز از تیپ «گولانی» ارتش رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه در پایگاهی نظامی در شمال اسرائیل به زندگی خود پایان داد. با این حادثه، شمار سربازان ارتش اسرائیل که از ابتدای سال جاری میلادی خودکشی کرده‌اند، به بنا بر گزارش رسانه‌های رسمی اسرائیل به ۱۸ نفر رسید.

به گفته سازمان پخش اسرائیل، این سرباز در حال خدمت وظیفه در تیپ گولانی بوده و جسد او در داخل پایگاه نظامی پیدا شده است. پلیس نظامی تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده و قرار است نتایج آن به دادستانی نظامی ارائه شود.

جزئیات حادثه و نام پایگاهی که این خودکشی در آن رخ داده، هنوز از سوی مقامات اسرائیلی اعلام نشده است.

این حادثه تنها دو هفته پس از خودکشی «یوسف حاییم»، افسر ذخیره ۲۸ ساله ارتش رژیم صهیونیستی رخ داده که جسد او در جنگلی نزدیک «رمات بوریا» در شمال اسرائیل پیدا شد. همچنین بنابر گزارش رادیو ارتش اسرائیل، «روعی فاسرشتاین»، سرباز تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی پس از مواجهه با صحنه‌های هولناک در جنگ غزه، دست به خودکشی زد.

آمار و پیامدها

تنها در ماه ژوئیه، ۷ سرباز اسرائیلی خودکشی کرده‌اند؛ آماری که روزنامه عبری زبان «هاآرتص» آن را منتشر کرده و موجب شد که «دادو بار کالیفا» رئیس بخش منابع انسانی ارتش اسرائیل، دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی سطح حمایت روانی و اجتماعی از سربازان ترخیص‌شده و نیروهای ذخیره را صادر کند.

بر اساس تحقیقات نظامی منتشرشده در ماه گذشته، بیشتر موارد خودکشی سربازان اسرائیلی به شرایط سختی نسبت داده شده‌اند که این سربازان در جریان عملیات نظامی در نوار غزه با آن مواجه بوده‌اند.

پیش‌تر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که بیش از ۱۰ هزار سرباز اسرائیلی همچنان تحت درمان برای اختلالات روانی و واکنش‌های پس از سانحه قرار دارند. با این حال، تنها ۳۷۶۹ نفر از این سربازان به‌طور رسمی به‌عنوان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه شناخته شده‌اند و تحت درمان تخصصی قرار دارند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا، جنگی ویرانگر را علیه غزه آغاز کرده و همچنان بی‌توجه به قطعنامه‌ها و درخواست‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد. این جنگ تاکنون منجر به شهادت ۶۳٬۵۵۷ فلسطینی و زخمی شدن ۱۶۰٬۶۶۰ نفر دیگر شده است که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان هستند. همچنین بیش از ۹ هزار فلسطینی نیز مفقود شده‌اند. در سایه آوارگی گسترده و محاصره شدید نوار غزه، قحطی جان ۳۴۸ نفر را در این منطقه گرفته که ۱۲۷ نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند.

