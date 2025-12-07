خودکشی جدید در ارتش اسرائیل/ بحران روانی سربازان شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام روزنامه عبری «یسرائیل هیوم»، یک سرباز ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به نام «نهرای رافائیل بارزانی» از شهر قدس، شب جمعه دست به خودکشی زد.
این روزنامه حادثه را مستقیماً با پیامدهای شوک روانی عمیق ناشی از جنگ غزه و افزایش موارد «اختلال پس از سانحه» در میان نظامیان مرتبط دانست.
بارزانی پیشتر در نامهای که نوشته بود، از رنج مشترک خود و دوستش از اختلال روانی سخن گفته و سه ماه درمان مشترک خارج از اسرائیل را «ماههای حقیقت، درد و سکوتی که بیش از هزار کلمه میگوید» توصیف کرده بود.
گزارشها حاکی است بارزانی که تا سال ۲۰۲۱ در نیروهای ذخیره خدمت کرده بود، همچنان از آثار روانی انباشته رنج میبرد و احساس میکرد جامعه و مسئولان اسرائیل مشکلات روانی سربازان را نادیده گرفتهاند.
روزنامه «هآرتس» نیز اخیراً گزارش داد که دستکم ۱۵ سرباز اسرائیلی، از زمان آغاز جنگ غزه، اغلب به دلیل مشکلات روانی ناشی از خدمت نظامی خودکشی کردهاند.
بر اساس گزارش «پرس تیوی»، علت اصلی بیشتر خودکشیها «واقعیت روانی دشوار و صحنههای هولناک» در جنگ غزه بوده است؛ از جمله مشاهده اجساد، انتقال کشتهها، نبردهای شدید و ویرانی گسترده.
خبرگزاری «آناتولی» نیز اعلام کرد هزاران سرباز اسرائیلی از آغاز جنگ غزه به اختلال پس از سانحه مبتلا شدهاند. دادههای رسمی نشان میدهد بسیاری از این سربازان حمایت یا درمان کافی دریافت نکردهاند و ارتش با «کمبود شدید منابع روانی و درمانی» روبهروست.
رسانههای عبری تأکید کردهاند که شمار خودکشیها در میان نظامیان اسرائیل طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به سطحی بیسابقه رسیده و بحران روانی ساختاری در ارتش اسرائیل شکل گرفته است.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما