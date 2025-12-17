خودکشی یک سرباز اسرائیلی دیگر در پایگاه نظامی/ زنگ خطر سلامت روان در ارتش اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه هاآرتص گزارش داد که یک سرباز اسرائیلی در داخل یک پایگاه نظامی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است؛ رخدادی که شمار نظامیان اسرائیلیِ دست‌به‌خودکشی از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه را به ۶۱ نفر می‌رساند.

به نوشته هاآرتص، این سرباز که ردیاب آثار (ردیاب میدانی) بوده و در خدمت وظیفه نظامی عادی فعالیت می‌کرد، پس از شلیک به خود به‌شدت مجروح شد و شامگاه سه‌شنبه بر اثر جراحات جان باخت.

اندکی پیش از آن، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که یک سرباز در پی تیراندازی در یک پایگاه نظامی در شمال اسرائیل به‌شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده و سپس جان خود را از دست داده است. در این بیانیه آمده که پلیس نظامی تحقیق درباره این حادثه را آغاز کرده است.

در ۲۸ اکتبر گذشته، گزارشی رسمی از مرکز پژوهش‌ها و اطلاعات کنست (پارلمان اسرائیل) فاش کرد که از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۲۷۹ سرباز اسرائیلی اقدام به خودکشی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که به درخواست «عوفر کاسیف» نماینده کنست، تهیه شده، این تلاش‌ها بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت شده و به‌طور میانگین در برابر هر خودکشی منجر به مرگ، ۷ مورد اقدام ناموفق وجود داشته است؛ آماری که به نقل از رادیو و تلویزیون اسرائیل منتشر شده است.

طبق گزارش محرمانه شاخه پزشکی ارتش اسرائیل، ۱۲ درصد از این تلاش‌ها پرخطر و ۸۸ درصد با خطر متوسط، طبقه‌بندی شده‌اند.

بر پایه این داده‌ها، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲۰ سرباز اسرائیلی خودکشی کرده‌اند و از ابتدای سال جاری تا ماه ژوئیه نیز ۱۶ نفر دیگر جان خود را از دست داده‌اند. هاآرتص افزوده است که پس از آن نیز دست‌کم ۴ مورد خودکشی دیگر در میان نظامیان ثبت شده است.

پیش‌تر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان همان سال، ۷ سرباز در حال خدمت خودکشی کرده‌اند؛ آماری که شمار کل خودکشی‌های نظامیان در دوره جنگ را به ۴۸ نفر رسانده بود.

هاآرتص تأکید می‌کند که این ارقام شامل سربازانی که خارج از خدمت نظامی خودکشی کرده‌اند، نمی‌شود. به گفته این روزنامه، دست‌کم ۱۳ نظامی خارج از خدمت به دلیل مشکلات روانی دست به خودکشی زده‌اند که ۶ مورد از آن‌ها از ابتدای سال جاری رخ داده است. با احتساب این موارد، شمار کل خودکشی‌ها از آغاز جنگ به ۶۱ نفر می‌رسد.

در اکتبر گذشته، «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در سخنرانی خود در پایگاه هوایی «پلماحیم» در مرکز اسرائیل، به تشدید بحران سلامت روان در ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

او گفت که هزاران سرباز اسرائیلی، تحت درمان‌های روانی قرار دارند و از فرماندهان خواست هوشیاری بیشتری به خرج دهند و این پدیده را در یگان‌ها شناسایی کنند و نباید در درخواست درمان تردید شود.

بر اساس گزارشی پیشین از سازمان پخش اسرائیل که اواخر ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، از میان حدود ۱۹ هزار سربازی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ زخمی شده‌اند، نزدیک به ۱۰ هزار نفر –یعنی بیش از نیمی از آن‌ها– از واکنش‌های روانی مانند اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برند و تحت پوشش بخش توان‌بخشی وزارت دفاع قرار دارند.

جنگ نسل‌کشی‌ که اسرائیل با حمایت آمریکا از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد و به مدت دو سال ادامه یافت، بیش از ۷۰ هزار شهید فلسطینی و بیش از ۱۷۱ هزار مجروح بر جای گذاشت و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه را ویران کرد؛ و در نتیجه، نزدیک به ۷۰ میلیون تُن آوار در این منطقه انباشته شده است.

