دیدار وزیر امور مهاجرین طالبان با رئیس یوناما در کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و بازگشتکنندگان حکومت سرپرست افغانستان، در دیداری با خانم روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان (یوناما)، درباره وضعیت مهاجرین، زلزلهزدگان و همکاریهای بشردوستانه گفتوگو کرد.
در این دیدار، خانم اوتنبایوا ضمن ابراز همدردی با آسیبدیدگان زلزله اخیر، بر ادامه کمکهای سازمان ملل به نیازمندان افغان تأکید کرد.
وی اعلام کرد که ۲۵ تیم از سازمان ملل برای ارزیابی مناطق زلزلهزده اعزام شدهاند و کمکرسانی بهزودی آغاز خواهد شد.
رئیس یوناما همچنین از اجرای پروژهای ۲۳ میلیون دلاری با همکاری وزارت مهاجرین برای حل پایدار بحران مهاجرت خبر داد که مرحله دوم آن در استانهای نیمروز و فراه اجرا میشود.
مولوی عبدالکبیر ضمن استقبال از هیأت یوناما و قدردانی از خدمات خانم اوتنبایوا، خواستار هماهنگی نهادهای بینالمللی در روند توزیع کمکها در افغانستان شد.
