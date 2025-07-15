به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - دفتر هیئت معاونت سازمان مللمتحد در کابل(یوناما) گفته است که بازگشت خانوادههای مهاجر از کشورهای همسایه افغانستان با بیسرنوشتی گسترده قرار دارند و نیاز است که جامعه جهانی کمکهای فوری ارایه کند.
یوناما روز سهشنبه(۲۴ تیر) گفته است که روزا اوتنبایوا، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل و رییس یوناما در سفرش به مرز اسلامقلعه در استان هرات افغانستان با خانوادههای بازگشتکننده و تیمهای امدادرسان دیدار و گفتوگو کرده است.
در گزارش یوناما به نقل از نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل آمده است: به عوض لحظه مثبت بازگشت به کشور برای خانوادههاییکه به دلیل منازعات چندین دهه پسین از کشور فرار نموده بودند، امروز برگشت این خانوادهها با ملال، آسیبهای روانی و بیسرنوشتی گسترده همراه است.
خانم اوتنبایوا از مراجع تمویلکننده و کشورهای منطقه خواست: از این وضعیت رو برنگردانید. بازگشتکنندگان نباید به حال خود رها شوند. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، مبین پیامدهای مستقیم مسئولیتهای انجامنشده جهانی میباشد. با منابع، هماهنگی و تصمیم باید هم اکنون وارد عمل شویم.
خانم اوتنبایوا اظهار داشته است: با وجود تلاشهای مصمم نهادهای مللمتحد و مقامهای محلی و نیز سرازیر شدن حمایتهای نیرومند مردم به عودتکنندگان، سرعت و مقیاس سطح برگشت سیستمهای حمایتی شکننده را تحتالشعاع قرار داده است.
در گزارش یوناما همچنین آمده است که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۳ میلیون مهاجر به افغانستان برگشتهاند، در حالیکه ۷۰ درصد جمعیت این کشور در فقر زندگی میکنند. زنان و کودکان با بزرگترین خطرات در اوایل برگشت روبرو هستند، خطرات متذکره نه تنها به دشواریهای مهیب اقتصادی خلاصه میشود، بلکه دسترسی برگشتکنندگان به خدمات بنیاد و مصونیت اجتماعی نیز به شدت محدود باقی میماند.
روند بازگشت و اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه در شرایطی شدت میگیرد که این کشور از یک سو تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد و از سوی دیگر، میزان کمکهای بینالمللی در یک سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
بازگشت بیسابقه مهاجران، جامعه افغانستان را با بحران جدید بشری مواجه کرده و رسیدگی به نیازهای جامعه بازگشتکننده دشوار شده است.
