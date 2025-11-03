به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» بیش از ۷۳۵ هزار نفر از مردم نیویورک پیش از برگزاری انتخابات شهرداری، رای زودهنگام خود را به صندوق انداختند که بالاترین میزان مشارکت حضوری زودهنگام در تاریخ انتخابات غیر ریاستجمهوری این شهر به شمار میرود.
بر اساس این گزارش در انتخابات این دوره برای تصدی سمت شهردار نیویورک، بیش از چهار برابر انتخابات پیشین شهرداری در سال ۲۰۲۱، رای زودهنگام به صندوقها انداخته شده است.
آخرین گزارشها حاکی از آن است که زهران ممدانی نامزد مسلمان حزب دموکرات، از دو رقیب خود اندرو کوئومو و کرتیس اسلیوا پیشتاز است.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس نیز زهران ممدانی در انتخابات مقدماتی شهرداری دموکراتهای شهر نیویورک پیروز شده و شمارش جدید آرا این موضوع را تأیید میکند.
این خبرگزاری پیروزی ممدانی را «خیرهکننده» توصیف کرد و نوشت: پیشتازی او با با ۱۲ درصد اختلاف، پیروزی بر فرماندار سابق اندرو کوئومو را تثبیت کرد و او را به انتخابات عمومی فرستاد.
بنابر دادههای هیات انتخابات نیویورک، در روز گذشته (یکشنبه به وقت محلی) که آخرین روز رایگیری زودهنگام شهرداری بود، حدود ۱۵۱ هزار نفر رای دادند که بیشترین آمار از زمان آغاز رایگیری بود و شمار رایدهندگان زیر ۳۵ سال نیز بیشتر از آخر هفته نخست (شنبه و یکشنبه هفته گذشته به وقت محلی) بود؛ موضوعی که میانگین سنی رایدهندگان حضوری زودهنگام را به ۵۰ سال کاهش داد.
