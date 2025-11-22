به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک، بار دیگر اسرائیل را به ارتکاب «نسل‌کشی» در نوار غزه متهم کرد. این اظهارات در جریان دیدار او با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در کاخ سفید مطرح شد.

ترامپ روز جمعه ۲۱ نوامبر در دفتر بیضی، میزبان ممدانی بود و به سخنان او درباره نگرانی‌های گسترده ساکنان نیویورک گوش داد. ممدانی در کنفرانس خبری مشترک پس از دیدار گفت: «بسیاری از مردم نیویورک نگران استفاده از مالیات‌هایشان برای تأمین مالی نقض حقوق بشر در غزه هستند. من می‌خواهم این پول صرف حفظ کرامت شهروندان آمریکایی شود، نه حمایت از جنگ‌های بی‌پایان.»

ممدانی در پاسخ به پرسشی درباره موضعش نسبت به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از عقب‌نشینی نسبت به اظهارات قبلی خود خودداری کرد؛ همان سخنانی که در آن وعده داده بود نتانیاهو را به محض ورود به نیویورک بازداشت کند. ترامپ اما تأکید کرد: «ما درباره وعده او برای بازداشت نتانیاهو گفت‌وگو نکردیم»، و این موضوع را حساسیت‌برانگیز دانست.

ممدانی تصریح کرد: «نسل‌کشی‌ای که دولت اسرائیل در غزه مرتکب می‌شود قابل سکوت نیست. ایالات متحده نیز تا زمانی که به حمایت مالی و نظامی ادامه دهد، شریک این جنایات خواهد بود.»

ترامپ پیش‌تر ممدانی را «دیوانه چپ‌گرای افراطی» و «یهودستیز» خوانده بود. با وجود اختلافات عمیق میان دو طرف اما دیدار اخیر فضایی دوستانه داشت و بر مسائل داخلی مانند گرانی و امنیت در نیویورک متمرکز بود. ترامپ گفت: «ما یک چیز مشترک داریم: می‌خواهیم شهر محبوبمان شکوفا شود.»

ممدانی نیز بر تعهد خود به مبارزه با یهودستیزی تأکید کرد و افزود: «امنیت جامعه یهودی برایم بسیار مهم است و در همه محله‌های پنج‌گانه نیویورک با هرگونه نفرت مقابله خواهم کرد.» این سخنان در پاسخ به انتقاداتی مطرح شد که پس از اعتراضات ضد اسرائیلی مقابل یک کنیسه در نیویورک علیه او شکل گرفته بود.

گفتنی است قرار است ممدانی در اول ژانویه ۲۰۲۶ سوگند یاد کند و رسماً شهردار نیویورک شود. او در سال‌های اخیر به دلیل حمایت آشکار از مردم فلسطین و رهبری راهپیمایی‌های ضد جنگ در غزه، به‌ویژه در جریان اعتراضات دانشگاه کلمبیا در بهار ۲۰۲۵، نامی شناخته‌شده در عرصه سیاسی آمریکا شده است.

کارشناسان معتقدند مواضع ممدانی بازتابی از تغییرات روبه‌رشد در افکار عمومی آمریکا، به‌ویژه میان نسل جوان و یهودیان مترقی است؛ گروه‌هایی که در پی تشدید بحران انسانی در غزه، در حال بازنگری در حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل هستند.

