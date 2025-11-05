به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، در سخنرانی پیروزی خود اعلام کرد که موفقیت قاطع او در انتخابات نشان‌دهنده راهی برای شکست دونالد ترامپ است؛ فردی که به گفته او منتقد سرسخت سیاست‌های جوان مسلمان، سوسیالیست و دموکرات بوده است.

ممدانی در جمع هوادارانش گفت: «اگر کسی بتواند به ملتی که توسط ترامپ فریب خورده، راه شکست او را نشان دهد، آن نیویورک است؛ شهری که او را به جایگاه کنونی‌اش رساند.»

وی افزود: «نیویورک در این دوران تاریک سیاسی، به چراغی از امید و روشنی تبدیل خواهد شد.»

