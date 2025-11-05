اولین واکنش ترامپ به پیروزی ممدانی: اتفاق خوبی نیست!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک را «غیرمنتظره» توصیف کرده و آن را برای حزب جمهوریخواه و حتی «هیچکس» مفید ندانست.
ترامپ روز چهارشنبه در دیدار صبحگاهی با سناتورهای جمهوریخواه گفت: «دیشب نتیجه غیرمنتظره بود. فکر نمیکنم این اتفاق برای جمهوریخواهان خوب بوده باشد... حتی مطمئن نیستم برای هیچکس خوب بوده باشد. اما شب جالبی بود و چیزهای زیادی یاد گرفتیم.
وی در ادامه تعطیلی دولت را یکی از عوامل منفی و مهم در شکست حزبش دانست و گفت: تعطیلی دولت عامل بزرگی بود، و آن هم منفی. باید دولت را دوباره باز کنیم.
این مقام آمریکایی که از پیروزی ممدانی بهشدت سرخورده بود، گفت: میگویند اینکه نام من در برگه رأی نبود، بزرگترین عامل شکست بود. نمیدانم، اما از اینکه چنین گفتهاند خوشحالم.
او که در هفتههای گذشته بارها به انتقاد از ممدانی پرداخته بود، پیشتر این سیاستمدار دموکرات را «کمونیست» خوانده و هشدار داده بود که در صورت پیروزی او، بودجۀ فدرال نیویورک ممکن است قطع شود.
زهران ممدانی، نامزد دموکرات ۳۴ ساله، روز سهشنبه با شکست «اندرو کوئومو» فرماندار پیشین نیویورک و نامزد مستقل، و همچنین «کرتیس اسلیوا» نامزد جمهوریخواه، به عنوان نخستین شهردار مسلمان و جنوبآسیایی تاریخ این شهر برگزیده شد.
ممدانی که خود را «سوسیالیست دموکرات» معرفی میکند، کارزار انتخاباتیاش را بر محور عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بنا کرده بود؛ از جمله وعدۀ حملونقل رایگان، مراقبت کودک همگانی، فروشگاههای مواد غذایی تحت مدیریت شهرداری، تثبیت اجارهبها و افزایش حداقل دستمزد را مطرح کرده بود.
