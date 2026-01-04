هشدار کامالا هریس درباره پیامدهای اقدام نظامی واشنگتن در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کامالا هریس»، معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که اقدامات دولت ایالات متحده علیه ونزوئلا و ربودن رئیسجمهور این کشور میتواند به هرجومرجی منجر شود که خانوادههای آمریکایی بهای آن را خواهند پرداخت.
هریس در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ما قبلاً این فیلم را دیدهایم؛ جنگهایی برای تغییر رژیم یا نفت که بهعنوان قدرت معرفی میشوند، اما در نهایت به آشوب تبدیل شده و خانوادههای آمریکایی هزینه آن را میپردازند.»
وی افزود: اقدامات دونالد ترامپ علیه ونزوئلا، امنیت و قدرت بیشتری برای ایالات متحده نخواهد آورد.
هریس تأکید کرد: «این اقدام غیرقانونی و غیرعاقلانه بود. مردم آمریکا چنین چیزی نمیخواهند و از دروغها خسته شدهاند... موضوع در اصل مربوط به نفت و تمایل ترامپ برای ایفای نقش دیکتاتور منطقهای است.»
او خاطرنشان کرد که ترامپ نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داده، میلیاردها دلار هزینه میکند، ثبات منطقه کارائیب را برهم میزند و هیچ توجیه حقوقی، طرح خروج یا منفعت داخلی ارائه نمیدهد.
گفتنی است ترامپ روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده حملهای گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و رئیسجمهور این کشور به همراه همسرش، بازداشت و از کشور خارج شدهاند.
