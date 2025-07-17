حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار «العربی الجدید» گزارش داد: رژیم صهیونیستی یک دستگاه خودرو را در مسیر «تول الکفور» واقع در شهرستان «النبطیه» در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی خود قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد: در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک الکفور در جنوب این کشور یک تن شهید شد و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد: در نتیجه حمله پهپادی رژیم اشغالگر به کامیونی در شهرک «الناقوره» واقع در جنوب لبنان یک تن شهید شده است.

تا این لحظه جزئیات بیشتری در خصوص این حمله منتشر نشده است.

پیشتر نیز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود: در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به موتورسیکلتی در شهرک المنصوری در جنوب لبنان یک نفر شهید شد و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سایت «النشره»، پنجشنبه گذشته نیز یک پهپاد اسرائیلی با شلیک ۲ موشک مغازه‌هایی را در شهرک یحمر الشقیف جنوبی در شهرستان النبطیه هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی با حملات به روستاها و شهرک‌های واقع در جنوب لبنان و نیز منطقه ضاحیه جنوبی بیروت و استمرار اشغال پنج پایگاه در جنوب این کشور، به نقض توافق آتش‌بس با لبنان در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ادامه می‌دهد.



