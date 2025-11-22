یک شهید در حمله پهپادی تازه اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک نفر در حمله جدیدی که یک پهپاد اسرائیلی شامگاه جمعه به اطراف شهرک فَرّون در منطقه بنتجبیل در جنوب لبنان انجام داد، شهید شده است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در مسیر میان شهرکهای فرّون و الطویری هدف قرار داد که این حمله به انهدام کامل خودرو و زخمی شدن سرنشینان آن منجر شد.
این تازهترین حمله اسرائیل به خاک لبنان در حالی صورت میگیرد که چند ساعت پیش از آن، جوزف عون رئیسجمهور لبنان به مناسبت سالروز استقلال لبنان از مقر ارتش در شهر صور در جنوب کشور بازدید کرده بود.
عون در سخنرانی تلویزیونی پس از این بازدید، اعلام کرد لبنان آماده مذاکرات با اسرائیل با میانجیگری سازمان ملل، آمریکا یا یک چارچوب بینالمللی مشترک برای پایان قطعی تجاوزات مرزی است.
او همچنین بار دیگر تأکید کرد که ارتش لبنان آمادگی دارد نقاط اشغالی واقع در مرزهای جنوبی با اسرائیل را تحویل بگیرد.
از سوی دیگر، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان که رئیسجمهور را در این بازدید همراهی کرده بود، گفت نیروهای لبنانی تلاش زیادی از زمان اجرای توافق توقف خصومتها برای تقویت حضور خود در جنوب رود لیطانی انجام دادهاند، اما حملات اسرائیل مانع این کار میشود.
با وجود توافقی که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده، اسرائیل همچنان چند نقطه داخل خاک لبنان را در اشغال خود نگه داشته و حملات گستردهای علیه لبنان انجام میدهد.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) روز پنجشنبه اعلام کردند که از زمان برقراری آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نوامبر ۲۰۲۴، بیش از ۱۰ هزار مورد نقض زمینی و هوایی از سوی اسرائیل ثبت کردهاند.
یونیفل افزود که در امتداد خط آبی میان لبنان و اسرائیل، نوعی ثبات شکننده برقرار است و نیروهای حافظ صلح همراه با ارتش لبنان گشتهای روزانه برای جلوگیری از تنش و کمک به تثبیت منطقه انجام میدهند.
طبق اعلام یونیفل، از زمان اجرای توافق توقف خصومتها در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۷۵۰۰ نقض هوایی و حدود ۲۵۰۰ نقض زمینی شمال خط آبی (در داخل خاک لبنان) ثبت شده است.
