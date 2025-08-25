شهادت یک شهروند لبنانی در حمله پهپادی اسرائیل به بنت جبیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حمله هوایی ارتش اسرائیل با پهپاد به یک خودرو در منطقه بنت جبیل واقع در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی به شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این حمله در مسیر «عین المزراب – تبنین» انجام شده و خودرو هدف قرار گرفته، یک وانت کوچک (رابید) بوده است.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای اعلام کرد که این حمله منجر به شهادت یک نفر شده است.
حملات پراکنده در جنوب لبنان
در حملهای دیگر، یک پهپاد اسرائیلی بمبی را در نزدیکی یکی از شهروندان لبنانی که در حال جابهجایی اثاثیه منزل خود در شهرک کفرکلا بود، پرتاب کرد. خوشبختانه این فرد در این حمله آسیب ندید.
همچنین، یک پهپاد اسرائیلی حملهای با موشک هدایتشونده به خودرویی در مسیر شهرک صربین انجام داد، اما موشک به خودرو برخورد نکرد و در وسط جاده فرود آمد.
یورش به کارخانه گرانیت
طبق گزارش خبرگزاری ملی لبنان، نیروهای ارتش اسرائیل یک کارخانه گرانیت واقع در مسیر مرز «مَرکَبا – عدیسه» را مورد بازرسی دقیق قرار دادند و بر درب ورودی آن، برگهای هشدارآمیز نصب کردند. در این برگه آمده بود: برخی از افرادی که با آنها همکاری میکنی، مظنون به ارتباط با حزبالله هستند؛ مراقب باش.
وضعیت امنیتی و تنشهای منطقهای
با وجود توافق آتشبس میان حزبالله لبنان و اسرائیل از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل همچنان به حملات روزانه و عملیاتهای تخریب و انفجار در جنوب لبنان ادامه میدهد.
نیروهای اسرائیلی همچنان پنج تپه لبنانی را در اشغال خود دارند؛ مناطقی که در جریان حملهای که از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و به جنگی گسترده تبدیل شد، تصرف شدند. این درگیریها تاکنون بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشتهاند.
تصمیم جنجالی دولت لبنان
در تاریخ ۵ آگوست جاری، هیئت دولت لبنان تصمیمی مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ کرد؛ تصمیمی که شامل سلاحهای حزبالله نیز میشود. بر اساس این مصوبه، ارتش موظف شد تا پایان سال جاری برنامهای برای اجرای این طرح تدوین و عملیاتی کند. حزبالله با این تصمیم مخالفت کرده و هشدار داده است که چنین اقدامی ممکن است کشور را به سمت جنگ داخلی سوق دهد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما