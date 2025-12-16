شهادت ۲ نفر دیگر در حملات پهپادی اسرائیل به خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان و یک منبع امنیتی این کشور اعلام کردند شامگاه امروز سه‌شنبه، در پی دو حمله هوایی اسرائیل به لبنان، دو نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند. در همین حال، ارتش اسرائیل مدعی شد که دو عضو حزب‌الله را هدف قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد یک شهروند لبنانی در حمله پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در اطراف شهرک «العدیسه» در شهرستان «مرجعیون» در جنوب این کشور، شهید شده است.

همچنین خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی، حمله‌ای هوایی را علیه یک کامیون در شهرک «سبلین» در شهرستان «الشوف» در ساحل جبل لبنان در مرکز کشور، انجام داده است.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد این حمله منجر به زخمی شدن تعدادی از افراد شده، بی‌آنکه آمار دقیقی ارائه دهد، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی لبنان گزارش داد که این حمله، یک شهید و چهار زخمی بر جا گذاشته است.

در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد دو عضو حزب‌الله را هدف قرار داده که یکی در منطقه الطیبه در جنوب لبنان و دیگری در منطقه سبلین بوده است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که رسانه‌های اسرائیلی از پنج‌شنبه گذشته از تکمیل طرح ارتش اسرائیل برای انجام حمله‌ای گسترده علیه مواضع حزب‌الله خبر داده‌اند، در صورتی که دولت و ارتش لبنان نتوانند تا پایان سال جاری به تعهد خود برای خلع سلاح حزب‌الله عمل کنند.

این تشدید تنش همچنین چند روز پیش از برگزاری نشست جدید کمیته ناظر بر آتش‌بس، که قرار است ۱۹ دسامبر جاری برگزار شود، رخ داده است. بر اساس برنامه، در این نشست دو غیرنظامی لبنانی و اسرائیلی نیز حضور خواهند داشت؛ پس از آنکه در نشست قبلی در اوایل همین ماه، برای نخستین بار گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف انجام شد.

نفوذ اسرائیلی

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی ملی لبنان اعلام کرد که یک نیروی اسرائیلی به شهرک مرزی الضهیره نفوذ کرده و تا ۶۰۰ متر به شمال خط آبی پیشروی کرده است. این نیرو اقدام به انتقال جعبه‌های خالی مهماتِ تله‌گذاری‌شده و قرار دادن آن‌ها در محله الساری کرده و سپس عقب‌نشینی کرده است.

این خبرگزاری افزود که این اقدام با هدف آسیب زدن به ساکنانی انجام شده که با وجود تیراندازی و پرتاب نارنجک‌های صوتی روزانه از سوی اشغالگران، به‌طور مستمر به شهرک خود بازمی‌گردند. همچنین اعلام شد که یک یگان مهندسی از ارتش لبنان در محل حاضر شده و جعبه‌ها را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، یک قایق جنگی اسرائیلی نیز شب گذشته با شلیک رگبار، آب‌های سرزمینی لبنان در مقابل ساحل شهرک ناقوره در جنوب این کشور را هدف قرار داده است.

اسرائیل از آغاز تجاوز به لبنان در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۴ هزار نفر را شهید و حدود ۱۷ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است. این تجاوز در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد.

همچنین اسرائیل از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۴۵۰۰ بار این توافق را نقض کرده و همچنان با عملیات تخریب، انفجار و حملات هوایی تقریباً روزانه در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

در عین حال، نیروهای اسرائیلی همچنان در پنج تپه لبنانی که در جنگ اخیر اشغال کرده‌اند، مستقر هستند و علاوه بر آن، مناطقی دیگر را نیز که از دهه‌ها پیش در اشغال دارند، حفظ کرده‌اند.

