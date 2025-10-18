یک شهید دیگر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نفر امروز (شنبه) در پی حمله هوایی اسرائیل به یک دستگاه عمرانی در جنوب لبنان به شهادت رسید. این حمله در حالی انجام شد که آتش‌بس اعلام‌شده میان اسرائیل و حزب‌الله حدود یک سال است برقرار می‌باشد.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله اسرائیل به یک دستگاه عمرانی در شهرک دیر کیفا در منطقه صور، باعث شهادت یک نفر شده است.

خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی با شلیک دو موشک به یک دستگاه حفاری در مسیر کفردونین – دیر کیفا حمله کرده است.

هفته گذشته نیز ۱۰ حمله هوایی اسرائیل شش محل مربوط به ماشین‌آلات عمرانی و حفاری را در مسیر شهرک المصیلح هدف قرار داد که به گفته همین منبع، منجر به نابودی ۳۰۰ دستگاه بیل مکانیکی و ماشین‌آلات عمرانی شد.

اسرائیل در بسیاری از موارد با حملات هوایی، افرادی را که سوار بر موتورسیکلت، خودرو یا دستگاه‌های حفاری هستند هدف قرار می‌دهد. ارتش اسرائیل مدعی است هدف این حملات، اعضای حزب‌الله یا تأسیسات مرتبط با آن است.

از ۲۷ نوامبر سال گذشته، بر اساس توافقی با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه، آتش‌بسی میان حزب‌الله و اسرائیل برقرار شده است. این توافق پس از یک سال درگیری خونین به دست آمد.

بر اساس این توافق، حزب‌الله متعهد شده از منطقه جنوب رودخانه لیطانی (در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری از مرز اسرائیل) عقب‌نشینی کرده و ساختار نظامی خود را در آن منطقه برچیند؛ همچنین حمل سلاح تنها به نهادهای رسمی لبنان محدود شود.

با این حال، اسرائیل ضمن ادامه حملات هوایی، همچنان نیروهای خود را در پنج تپه جنوبی لبنان نگه داشته است؛ در حالی که طبق توافق، باید به‌طور کامل از مناطق اشغالی عقب‌نشینی می‌کرد.

