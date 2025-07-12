  1. صفحه اصلی
سازمان ملل: مهاجران بازگشتی افغان تا پایان سال ۲۰۲۵ به سه میلیون نفر خواهد رسید

۲۱ تیر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
کد خبر: 1707062
رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود هشدار داد که افغانستان برای پذیرش این حجم از مهاجران بازگشتی آمادگی ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ عرفات جمال، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود هشدار داد که افغانستان برای پذیرش این حجم از مهاجران بازگشتی آمادگی ندارد.

جمال روز گذشته (جمعه ۲۰ تیر) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است که تعداد مهاجران بازگشت‌کننده به افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به سه میلیون نفر خواهد رسید. 

وی افزوده است که از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱.۶ میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشته‌اند که ۱.۳ میلیون آنها از ایران بوده است. 

عرفات جمال تآکید کرد که روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از مرز اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شوند و این موضوع بحران بشری را تشدید خواهد کرد؛ زیرا افغانستان به‌طور کلی آمادگی پذیرش این حجم از مهاجران برگشتی را ندارد.

گفتنی است بر اساس اعلام رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور، از ابتدای سال جاری شمسی، بیش از ۷۷۲هزار نفر از مهاجرین افغانستانی به کشورشان بازگشت داده شدند.

  • عبد US ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
    حکومت افغانستان متاسفانه آب هیرمند که ایران هم سهمی از آن داشت رو مضایقه کرد ،،الان باید هزینه اتباع خودش رو بپردازد ،وقتی کنار نیامدند با ایران،آب رو روی ایران بستند. ،اتباعش جاسوسی کردند ،الام تاوانش رو میدن،،،مسولین امنیتی باید هوشیار باشند،،،بعضا افاغنه اخراج شده،تهدید به خرابکاری و حمله به ایران و تصرف و.....‌‌‌‌‌میدن
