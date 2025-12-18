به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه، سلسلهای از حملات هوایی را علیه مناطق مختلف در جنوب و شرق لبنان انجام دادند.
بر اساس اعلام الجزیره، این حملات ارتفاعات الجبور، القطرانی و الریحان در جنوب لبنان را هدف قرار داد. همچنین ارتفاعات بودای و منطقه الهرمل در بقاع شرقی لبنان و وادی القصیر در شهرک دیر سریان جنوبی نیز مورد حمله قرار گرفتند. علاوه بر این، یک پهپاد اسرائیلی اطراف شهرک الطیبة در جنوب لبنان را بمباران کرد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای این رژیم "اردوگاه و ساختمانهای نظامی متعلق به حزبالله" را در نقاط مختلف لبنان هدف قرار دادهاند و زیرساختهای نظامی و سکوی پرتاب در یک اردوگاه آموزشی و انبار حزبالله را تخریب کردهاند. وی همچنین اعلام کرد که یکی از نیروهای حزبالله در منطقه الطیبة هدف قرار گرفته است.
تا این لحظه هیچ گزارش رسمی درباره تلفات انسانی یا میزان خسارات منتشر نشده است.
این در حالی است که آتشبس میان حزبالله و رژیم صهیونیستی از 27 نوامبر 2024 (7 آذر 1403) برقرار است، اما ارتش اسرائیل به صورت روزانه به لبنان حمله کرده و عملیات تخریب و انفجار در جنوب این کشور را ادامه میدهد.
گفتنی است دولت لبنان در اوت 2024 (مرداد 1403) طرحی آمریکایی برای تثبیت آتشبس را پذیرفت که شامل جدول زمانی برای خلع سلاح حزبالله و استقرار ارتش لبنان در جنوب کشور بود. حزبالله هشدار داده است که چنین طرحی میتواند به بروز جنگ داخلی منجر شود.
