به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از نمایندگان فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان اعلام کرد که این جنبش تحت هیچ شرایطی سلاح خود را واگذار نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دولت لبنان اعلام کرد ارتش این کشور اجرای طرح خلع سلاح حزبالله را آغاز خواهد کرد.
«حسن عزالدین» عضو فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان گفت: «کسانی که تصمیم اشتباه، شتابزده و بیملاحظه خلع سلاح مقاومت را اتخاذ کردهاند و به آن تن دادهاند، باید در تصمیم خود تجدیدنظر کنند و اشتباهشان را اصلاح نمایند، در غیر این صورت مسئول پیامدها و نتایج آن خواهند بود.»
او در سخنرانی خود در شهرک «عیتیت» در جنوب لبنان تأکید کرد: ما به این سلاح پایبندیم و تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانهای آن را واگذار نخواهیم کرد.
روز گذشته، پنج وزیر شیعه از حزبالله و جنبش امل به همراه یک وزیر مستقل در جریان ارائه طرح ارتش لبنان برای خلع سلاح حزبالله، از جلسه دولت لبنان خارج شدند. عزالدین این اقدام را شجاعانه توصیف کرد.
طرح خلع سلاح حزبالله
در اوایل ماه آگوست، دولت لبنان مهلتی تا پایان سال جاری برای اجرای طرح خلع سلاح حزبالله تعیین کرد و ارتش این کشور را مأمور تهیه این طرح نمود. این تصمیم در پی فشارهای آمریکا اتخاذ شد.
دولت لبنان روز گذشته از تدابیر پیشنهادی ارتش این کشور برای محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی استقبال کرد. «پول مرقص» وزیر اطلاعرسانی لبنان پس از جلسه هیئت دولت این کشور اعلام کرد: ارتش لبنان اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد، اما با توجه به محدودیتهای لجستیکی، مالی و انسانی موجود، این اقدام در چارچوب تواناییهای فعلی انجام میشود.
مرقص همچنین گفت که فرمانده ارتش لبنان به محدودیتهایی از جمله حملات اسرائیل اشاره کرده است که اجرای طرح را دشوار میسازد.
وزیر اطلاعرسانی لبنان اعلام کرد که طرف اسرائیلی تاکنون هیچ تعهدی نسبت به مفاد سند آمریکایی ارائهشده توسط فرستاده ویژه، تام براک، نشان نداده و هیچ اقدام متقابلی انجام نداده است، در حالی که لبنان به تعهدات خود پایبند بوده است.
بیروت اجرای مفاد این توافق را مشروط به پایبندی سایر طرفها، بهویژه اسرائیل، دانسته است.
دولت لبنان این تصمیم را در راستای عمل به تعهدات خود در توافق آتشبس میداند؛ توافقی که با میانجیگری آمریکا در ۲۷ نوامبر امضا شد و به جنگ میان حزبالله و اسرائیل پایان داد. این توافق بر محدود شدن حمل سلاح به نیروهای امنیتی و نظامی رسمی لبنان تأکید دارد.
همچنین در این توافق، توقف عملیات نظامی میان اسرائیل و حزبالله و عقبنشینی اسرائیل از مناطقی که در جریان جنگ اخیر به آنها نفوذ کرده بود، ذکر شده است. با این حال، اسرائیل همچنان پنج موقعیت در جنوب لبنان را در اختیار دارد و به حملات هوایی روزانه به مناطق مختلف کشور ادامه میدهد. اسرائیل مدعی است که این حملات علیه انبارهای تسلیحاتی حزبالله و فرماندهان آن انجام میشود.
