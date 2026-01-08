به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان روستای «روضه» در استان غزنی افغانستان از دولتی و امارتی اعلام شدن زمین‌هایشان و مصادره آنها به دست حکومت طالبان اظهار نگرانی کردند.

یکی از اهالی شیعه این روستا به خبرگزاری سریع گفت: پس از آنکه امارت اسلامی این زمین‌ها را دولتی اعلام کرد، بسیاری از مردم که سال‌ها در این اراضی به زراعت مشغول بودند، نگران از دست دادن تنها منبع درآمد خود هستند.

وی که صدای خود را به این خبرگزاری ارسال کرده است، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معضل بیکاری تأکید کرد: از یک سو فشار فقر و از سوی دیگر احتمال سلب مالکیت زمین‌هایشان. این وضعیت زندگی آنان را بیش از پیش دشوار کرده است.

همچنین ساکنان این روستا که در منطقه تاریخی «روضه سلطان محمود غزنوی» می‌باشد، پیش‌تر به رسانه‌ها گفته بودند که طالبان بدون رعایت مراحل قانونی و توجه به اسناد مالکیت، زمین‌هایشان را در منطقه «دشت تلخک‌زار» و «دهنه شیر» به بهانه ساخت ترمینال حمل‌ونقل غصب کرده‌اند.

این منطقه یکی از پرجمعیت‌ترین نواحی مسکونی غزنی است و بیش از پنج هزار نفر در آن زندگی می‌کنند که بسیاری از این خانواده‌ها شیعه هستند.

زمین‌های مورد مناقشه قرن‌ها در اختیار مردم محلی بوده و منبع اصلی کشاورزی، معیشت و بقای هزاران خانواده محسوب می‌شود؛ ساکنان تأکید دارند که بر اساس قباله‌های شرعی، اسناد عرفی و شواهد تاریخی معتبر، این اراضی کاملاً خصوصی است و هیچ تعلقی به دولت ندارد.

ساکنان تأکید کردند، علی‌رغم مراجعه‌های مکرر به ادارات طالبان، ارائه عرایض رسمی و اسناد مالکیت، هیچ بررسی بی‌طرفانه‌ای انجام نشده و حتی از رسیدگی به مدارک جلوگیری می‌شود.

پیش از این در مناطق هزاره‌نشین و شیعه استان غزنی افغانستان مانند نوآباد، قره‌باغ و جغتو، گزارش‌هایی از غصب زمین‌ها برای ساخت شهرک‌های جدید یا واگذاری به دیگران شده بود که نگرانی‌هایی از تغییر بافت جمعیتی در این مناطق ایجاد کرده است.

