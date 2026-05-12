به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان با انتشار پیامی خطاب به فرماندهان و رزمندگان مقاومت تاکید کرد: هرگز میدان را ترک نمیکنیم، چرا که هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است.
طبق گزارش المنار، متن پیام شیخ نعیم قاسم خطاب به فرماندهان و رزمندگان حاضر در میدان بدین شرح است:
پهپادهای شما زمین را در آغوش میگیرد و اشغالگران صهیونیستی را خفه میکند. این پهپادهای شما شروران و ستمگران زمین را به وحشت میاندازد. شما نمیمیرید؛ یا در میدان میمانید یا شهید میشوید و زنده نزد پروردگارتان روزی میخورید.
گفتند کار شما تمام شده و شکست خواهید خورد! اما جهاد شما حماسه پایداری را رقم زد که جهانیان را شگفت زده کرد. شما زندگی با عزت و نه با ذلت را در پیش گرفتهاید. شما سمبل آزادی و نه تسلیم، آقایی و نه بردگی، استقلال و نه بندگی هستید. شما فرزندان والا مقام سید شهدای امت سید حسن نصرالله، سید هاشمی و دیگر شهدا و زخمیها و اسرا هستید.
ما با دشمن صهیونیستی جنایتکار و وحشی رو به رو هستیم که از سوی طاغوت گران آمریکایی و برخی کشورهای دنباله رو آنها حمایت میشود. یک گروه کوچک با امکانات کم با این دشمن رو به رو میشود، اما این گروه توسط خداوند متعال حمایت میشود و بنابراین ما پیروز خواهیم شد. ما شاهد تجاوزات آمریکایی صهیونیستی با هدف تسلیم کردن لبنان و تبدیل کردن آن به بخشی از پروژه اسرائیل بزرگ هستیم.
هر چقدر هم که طول بکشد و فداکاری نیاز داشته باشد ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و به دفاع از لبنان و ملتمان ادامه خواهیم داد؛ چرا که هزینه مبارزه کمتر از هزینه تسلیم است. ما هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد و آن را به جهنمی برای اسرائیل تبدیل خواهیم کرد. ما هرگز به شرایط قبل از ۲ مارس برنمی گردیم و به تجاوزات دشمن پاسخ میدهیم. توافق ایران و آمریکا که شامل توقف تجاوز علیه لبنان است، تقریباً قویترین کارت برای توقف تجاوز است. ما از ایران به دلیل توجهش به لبنان و مردم این کشور قدردانی میکنیم و از هر طرفی که در توقف تجاوز علیه لبنان مشارکت داشته باشد تشکر میکنیم. مسئولیت مذاکره برای تحقق اهداف لبنان یک مسئولیت حاکمیتی است. ما برای همکاری با حاکمیت با هدف توقف تجاوزات دشمن صهیونیستی در دریا، زمین و آسمان و همچنین آزاد سازی مناطق اشغال شده و استقرار نیروهای ارتش آماده هستیم. ما آماده همکاری برای آزادی اسرا، بازگشت مردم به خانه هایشان و بازسازی هستیم.
ما خواهان عقب نشینی از مذاکرات مستقیم که تنها به نفع اسرائیل و عدم امتیازدهی مجازی از سوی بیروت هستیم. مسئله سلاح و مقاومت و امور داخلی لبنان هیچ ربطی به افراد خارج این کشور ندارد. بعد از محقق شدن اهداف پنج گانه، لبنان اوضاع راهبردی مربوط به امنیت داخلی خود را با استفاده از عوامل قدرتش از جمله مقاومت بررسی میکند. دعوت میکنم یک بررسی سیاسی دفاعی کامل به عنوان بخشی از راهبرد امنیت ملی در سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بگیرد. تمام مقاومت ما با هدف توقف تجاوز انجام میشود و هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد.
