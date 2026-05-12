ادعای تازه ترامپ: کوبا از ما درخواست کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ که در حدود یک سال و نیم حضور دوباره‌اش در کاخ سفید، بارها تنش‌های گوناگونی را در سراسر جهان ایجاد کرده، در پست جدید خود در «تروث سوشال» نوشته است: «هیچ جمهوری‌خواهی تا به حال با من درباره کوبا صحبت نکرده است. کوبا کشوری شکست‌خورده است و فقط در یک جهت حرکت می‌کند: رو به پایین! کوبا درخواست کمک کرده است و ما قصد داریم مذاکره کنیم!!! در همین حین، من به چین می‌روم!»

وی در حالی مدعی درخواست کمک کوبا شده است که مسئولان کوبایی پیش از این، با هرگونه دخالتی در امور کشورشان مخالفت کرده‌اند. مسئولان کوبا تصریح کرده بودند که «تمامی پیشنهادهای آمریکا که به نوعی به تغییر حاکمیت یا امور داخلی کوبا مرتبط باشد، مطلقاً غیرقابل مذاکره است.»

