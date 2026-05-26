به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته و امروز مجموعه‌ای از حملات هوایی شهر نبطیه و مناطق اطراف را هدف قرار داد.

حملات وحشیانه دوشنبه شب رژیم صهیونیستی به دره بقاع غربی در شرق لبنان گسترش یافت و طی آنها، شهرک مشغره در معرض هشت حمله هوایی متوالی و محله‌های مسکونی هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

این حملات، همزمان با پروازهای فشرده هواپیماهای شناسایی و جنگی دشمن صهیونیستی بر فراز چندین منطقه از جمله بیروت و حومه جنوبی آن، سواحل لبنان و شهر بعلبک بود.

منابع محلی گزارش دادند که هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل چندین بار دیوار صوتی را بر فراز جبل لبنان و بیروت پایتخت این کشور شکستند و باعث وحشت میان ساکنان و مهاجرت گسترده آنان از حومه جنوبی بیروت شدند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس به سه هزار و ۱۸۵ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۹ هزار و ۶۳۳ نفر افزایش یافته است.

