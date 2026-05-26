جهاد و دعا دو بال پیروزی امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنرانی مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه، سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه روز عرفه، اظهار داشت: در طول تاریخ چنین عرفه با عظمتی نداشتیم. امتی که سه ماه جهاد در راه خدا داشته باشد، شهدایی والامقام تقدیم کرده باشد و پای مبارزه و مقاومت ایستاده باشد، سپس در جلسه دعای عرفه حاضر شود، در طول تاریخ نداشتیم. دعای امروز مردم ما دشمنان را بیچاره و به نابودی خواهد کشاند.

سخنران حرم مطهر در روایات آمده است دعا اسلحه انبیای الهی در مبارزه با دشمنان بوده است افزود: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در جنگ بدر پشت سر رزمندگان دعا می‌خواندند. دعای امسال ما پراثرترین دعا در طول قرون و اعصار است؛ چون ملتی این‌چنین مجاهد پای دعا در تاریخ نیامده است.

پناهیان خاطرنشان کرد: اگر کسی تردید کند که دعای ما مستجاب می‌شود یا نه، این سوءظن به خداوند است و با کرم الهی و با ایمان انسان منافات دارد. ما امروز قطعاً با دعای خود دشمن را نابود خواهیم کرد.

وی با استناد به آیه شریفه ۹ سوره انفال، ابراز داشت: خداوند در این آیه می فرماید «از پروردگارشان یاری خواستند و خداوند اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته مدد می‌رسانم»؛ بنابراین امروز شما استغاثه کنید، خداوند کمک خواهد کرد.

سخنران حرم مطهر تصریح کرد: در روایت معروفی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آمده است: «مَنْ قَاتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ اسْتُجِیبَ لَهُ کَمَا اسْتُجِیبَ لِمُوسَی وَ هَارُونَ»؛ هر کس در راه خدا بجنگد، مانند دعای موسی و هارون دعای او مستجاب می‌شود.

پناهیان در پایان با اشاره به فرازهایی از دعای عرفه امام حسین علیه‌السلام، گفت: اباعبدالله در دعای عرفه از خدا تشکر می‌کند که او را در زمان آخرین پیامبر به دنیا آورده است. ما نیز باید از خدا تشکر کنیم که ما را در این انقلاب و در زمان نایب امامش حیات داده است. امروز از گناه قدرنشناسی نظام جمهوری اسلامی توبه کنیم. خدایا ما را ببخش که لایق نبودیم امام زمان(عج) را از پرده غیبت بیرون آوریم.

