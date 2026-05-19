طالبان: پاسپورت افغانستان ۱۳ پله صعود کرد / پاسپورت افغانستان همچنان در قعر جدول جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست عمومی پاسپورت حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که پاسپورت این کشور در جدیدترین رده‌بندی جهانی، ۱۳ پله ارتقا یافته و اکنون در جایگاه ۱۰۳ جهان قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این ریاست، پاسپورت افغانستان که در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۱۱۶ قرار داشت، حالا به رتبه ۱۰۳ رسیده است. مسئولان این اداره تأکید کرده‌اند که گزارش شاخص معتبر هِنلی (Henley Passport Index) نیز این پیشرفت را تأیید کرده است.

ریاست عمومی پاسپورت این بهبود را نتیجه تلاش‌های انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات، سرعت بخشیدن به روند صدور پاسپورت و شفاف‌سازی فرآیندها دانسته است. مقامات این نهاد اعلام کردند که روند ارائه خدمات نسبت به گذشته بهبود یافته و تلاش برای ارائه خدمات معیاری و سریع‌تر ادامه دارد.

قابل ذکر است، این ادعای مقامات طالبان درباره «تقویت» پاسپورت افغانستان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نوعی مغالطه آماری به شمار می‌رود. زیرا بر اساس آخرین رتبه‌بندی شاخص هنلی در سال ۲۰۲۶، پاسپورت افغانستان با دسترسی بدون ویزا به تنها ۲۳–۲۴ مقصد، همچنان در رتبه ۱۰۱ تا ۱۰۳ (پایین‌ترین یا نزدیک به پایین‌ترین جایگاه) قرار دارد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ نیز در رتبه ۱۱۶ بوده و ضعیف‌ترین پاسپورت جهان محسوب می‌شد.

